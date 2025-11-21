Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Балет

В Эрмитаже покажут «Щелкунчика» — в восстановленной версии 1892 года

Билеты на самый культовый новогодний спектакль разлетаются за секунды. Дело и в цене — посмотреть культовый балет (с восстановленными фрагментами оригинальной хореографии!) можно и за 3 тысячи рублей.

С 24 декабря 2025 года по 11 января 2026 в пространстве Атриума Главного штаба Эрмитажа пройдет серия показов новогоднего балета  «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского. 

Особенностью постановки станет восстановление забытых фрагментов оригинальной постановки 1892 года. Хореография также максимально приближена к оригиналу: во втором акте Фея Драже и Принц Коклюш исполнят уникальное па-де-де — один из немногих сохранившихся номеров, поставленных выдающимся балетмейстером Львом Ивановым. Также «Танец снежных хлопьев» будет исполнен в исторических костюмах, восстановленных по музейным фотографиям.

Балет покажут в новогоднем сеттинге — прямо у семиметровой рождественской ели и среди мультимедийных декораций. Для зрителей будет также доступна совместная с Театральным музеем выставка «Новогодняя сказка» и экспозиция «Стиль Ампир». А бонусом — подарки для детей. 

Показы балета будут проходить ежедневно в разное время с 16:00 до 20:30. Длительность представления — 2 часа с одним антрактом. 

