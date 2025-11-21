В Эрмитаже покажут «Щелкунчика» — в восстановленной версии 1892 года

С 24 декабря 2025 года по 11 января 2026 в пространстве Атриума Главного штаба Эрмитажа пройдет серия показов новогоднего балета «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского.

Особенностью постановки станет восстановление забытых фрагментов оригинальной постановки 1892 года. Хореография также максимально приближена к оригиналу: во втором акте Фея Драже и Принц Коклюш исполнят уникальное па-де-де — один из немногих сохранившихся номеров, поставленных выдающимся балетмейстером Львом Ивановым. Также «Танец снежных хлопьев» будет исполнен в исторических костюмах, восстановленных по музейным фотографиям.

Балет покажут в новогоднем сеттинге — прямо у семиметровой рождественской ели и среди мультимедийных декораций. Для зрителей будет также доступна совместная с Театральным музеем выставка «Новогодняя сказка» и экспозиция «Стиль Ампир». А бонусом — подарки для детей.

Показы балета будут проходить ежедневно в разное время с 16:00 до 20:30. Длительность представления — 2 часа с одним антрактом.

0+