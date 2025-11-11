Эксклюзив! Диана Вишнева выйдет на сцену БДТ в «Стульях» Мориса Бежара в рамках предновогодних гала-вечеров фестиваля Context

Фестиваль современной хореографии представит премьеры российских авторов и впервые (с премьеры в 1981 году!) привезет культовую постановку Мориса Бежара в Петербург.
22, 23 и 24 декабря на сцене Большого драматического театра пройдет фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva. Все три дня на главной драматической сцене пройдут гала-вечера.
22 декабря гала-концерт продлится 1 час 40 минут без антракта и будет включать показ короткометражного фильма Анны Меликян «Диана», фрагмент спектакля «Созерцание. Вариации», премьеры дуэта Дианы Вишневой и Романа Осипова в хореографии Павла Глухова, постановок Алексея Рукинова и Ольги Лабовкиной. Покажут также фрагмент «Иконы» Римы Пипоян, и впервые в Петербурге — «Бардо» Павла Глухова. Завершит первый вечер Lacrimae Кирилла Радева и соло Вишневой «Душа» в постановке Глухова.
23 и 24 декабря в программе пластическая метафора на музыку Генделя, раскрывающая темы разлуки и утраты, Lacrimae Радева, премьеры от Лабовкиной и Рукинова, фрагмент «Иконы» Пипоян, «Бардо» Глухова.
Кульминацией обоих вечеров станет российская премьера спектакля «Стулья» в постановке легенды Мориса Бежара — это абсурдистский трагический фарс на музыку Вагнера из оперы «Тристан и Изольда». Его представит Диана Вишнева в дуэте с французским танцовщиком Жилем Романом.
В основе спектакля — пьеса Эжена Ионеско, сюжет которой сосредоточен вокруг пожилой пары, которая на безлюдном острове ожидает воображаемых гостей. Согласно концепции Бежара, «”Стулья” — это проблема времени в пространстве, одновременно наполненном и лишенном человечности. Стулья — в некоторой степени люди. Когда вы видите стул, вы одновременно видите и кого-то конкретного, и пустоту. Воспоминание, отсутствие, но при этом осязаемое присутствие».
16+
