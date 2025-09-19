Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Доме Радио пройдет первый фестиваль Svody — с танц-переосмыслением памяти от выпускниц Академии Вагановой

Цель фестиваля — открытие новых направлений, создание коллабораций, исследование танца, музыки, перформанса и изобразительного искусства в диалоговом формате.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров

27 и 28 сентября на временной площадке «Дома Радио» на Невском, 62 пройдет фестиваль современного искусства «Svody / Своды». Новый междисциплинарный проект объединит хореографов, танцоров, музыкантов и художников. Темой первого сезона стала память, которую рассмотрят в двух хореографических постановках. Каждый вечер будет включать два номера общей продолжительностью около часа. Начало показов в 20:00.

Фестиваль планируют развивать: осенью 2025 года собрать фотовыставку, а зимой 2025-2026 — образовательную программу с семинарами и лекциями от специалистов в области танца, философии и искусства.

Продюсер проекта — Марина Краюшкина.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Дмитрий Егоров

Центральным событием первого сезона фестиваля станет показ двух дуэтных постановок на тему памяти. 

Хореограф, танцовщица, выпускница Академии Вагановой и лауреат конкурса молодых авторов международного фестиваля CONTEXT Дианы Вишневой Ольга Васильева представит постановку «Act 1», в которой прослеживает, как память формирует идентичность. В ней используется музыка композитора-резидента Дома Радио Кирилла Архипова («Hildegard»), а также live-перформанс композитора и саунд-артиста Андрея Воробьева (Andrew Sprrw).

Следом покажут ритуал по сохранению хрупких воспоминаний «По ту сторону» — постановку хореографа (также выпускницы Академии балета), соосновательницы танцевальной компании «Например» Елизаветы Некрасовой. Музыкальное оформление подготовлено звуковым художником Соней Скобелевой и композитором Андреем Воробьевым.

Хореографию исполнят танцовщицы Алевтина Грунтовская (куратор Дома Радио и инклюзивной труппы фонда «Антон тут рядом», теоретик современного танца, резидентка musicAeterna Dance) и Ульяна Чепурина (экс-руководитель и педагог танцевальной труппы Воронежского Камерного театра). 

