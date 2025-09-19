В Доме Радио пройдет первый фестиваль Svody — с танц-переосмыслением памяти от выпускниц Академии Вагановой

27 и 28 сентября на временной площадке «Дома Радио» на Невском, 62 пройдет фестиваль современного искусства «Svody / Своды». Новый междисциплинарный проект объединит хореографов, танцоров, музыкантов и художников. Темой первого сезона стала память, которую рассмотрят в двух хореографических постановках. Каждый вечер будет включать два номера общей продолжительностью около часа. Начало показов в 20:00.

Фестиваль планируют развивать: осенью 2025 года собрать фотовыставку, а зимой 2025-2026 — образовательную программу с семинарами и лекциями от специалистов в области танца, философии и искусства.

Продюсер проекта — Марина Краюшкина.