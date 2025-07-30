Алевтина Грунтовская, международные премьеры и переосмысление пластики Мерса Каннингэма: фестиваль танца Open Look объявил программу

С 18 по 23 августа на Новой сцене Александринского театра пройдет XXVII ежегодный фестиваль современного танца Open Look. Тема этого года — исследование «процесса создания связей между временем, пространством и телом».

В афише — 13 спектаклей от российских и зарубежных хореографов: философская притчп на музыку Альфреда Шнитке Concerto Grosso № 1 «Тысячелетие пути» в постановке Виктории Арчая, исследование народной лирики «а-ля-рюс» «Восемь русских песен» Евгения Панфилова, перформанс о природы любви Blue Times выпускницы Академии Русского балета имени Вагановой Алевтины Грунтовской на музыку резидента Дома Радио Андреаса Мустукиса, экспериментальная «Алеаторика» на композиции Джона Кейджа и Мортона Фелдмана и с хореографией Саши Кукина и Мерса Каннингэма, пластическая зарисовка-рефлексия «Запах розового масла» на тему библейской линии романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в постановке Надежды Кохановой, а также телесное исследование взаимоотношений «Нəрсəдер» Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеев. Хореограф Кристина Чернышева из Челябинска покажет драму The Borsch о том, как дети не оправдывают ожидания родителей, а Диана Вайлова представит соло о переживаниях The Rose и юмореску на музыку Шнитке Bumf. Также в программе — символистская притча о мудрости «ИзБа» Лики Шевченко и панк-балет-дуэт «Слэм в эпоху одиночества». Среди премьер — спектакль кубинцев Норхе Седеньо Раффо и Таис Суарес Фернандес, созданный специально для Театра танца «Каннон Данс», и современное переосмысление армянских танцевальных традиций «Люди Солнца» от Balmanukyan Dance Project & Rozen Tal.

Параллельно будут доступны мастер-классы с известными хореографами — кубинцами Норхе Седеньо и Таис Суарес и экс-танцовщицей балетной труппы Государственной оперы Ганновера Лилит Акопян — для разного уровня подготовки.