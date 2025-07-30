Алевтина Грунтовская, международные премьеры и переосмысление пластики Мерса Каннингэма: фестиваль танца Open Look объявил программу

Старейший (основан в 1999!) в России танц-фестиваль Вадима и Натальи Каспаровых традиционно соберет самые актуальные тенденции в контемпорари.
С 18 по 23 августа на Новой сцене Александринского театра пройдет XXVII ежегодный фестиваль современного танца Open Look. Тема этого года — исследование «процесса создания связей между временем, пространством и телом».
В афише — 13 спектаклей от российских и зарубежных хореографов: философская притчп на музыку Альфреда Шнитке Concerto Grosso № 1 «Тысячелетие пути» в постановке Виктории Арчая, исследование народной лирики «а-ля-рюс» «Восемь русских песен» Евгения Панфилова, перформанс о природы любви Blue Times выпускницы Академии Русского балета имени Вагановой Алевтины Грунтовской на музыку резидента Дома Радио Андреаса Мустукиса, экспериментальная «Алеаторика» на композиции Джона Кейджа и Мортона Фелдмана и с хореографией Саши Кукина и Мерса Каннингэма, пластическая зарисовка-рефлексия «Запах розового масла» на тему библейской линии романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова в постановке Надежды Кохановой, а также телесное исследование взаимоотношений «Нəрсəдер» Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеев. Хореограф Кристина Чернышева из Челябинска покажет драму The Borsch о том, как дети не оправдывают ожидания родителей, а Диана Вайлова представит соло о переживаниях The Rose и юмореску на музыку Шнитке Bumf. Также в программе — символистская притча о мудрости «ИзБа» Лики Шевченко и панк-балет-дуэт «Слэм в эпоху одиночества». Среди премьер — спектакль кубинцев Норхе Седеньо Раффо и Таис Суарес Фернандес, созданный специально для Театра танца «Каннон Данс», и современное переосмысление армянских танцевальных традиций «Люди Солнца» от Balmanukyan Dance Project & Rozen Tal.
Параллельно будут доступны мастер-классы с известными хореографами — кубинцами Норхе Седеньо и Таис Суарес и экс-танцовщицей балетной труппы Государственной оперы Ганновера Лилит Акопян — для разного уровня подготовки.
Blue Times
Программа фестиваля:
- 19 августа, 18:00 — Лекция «Поколение Прометеев» с Ларисой Барыкиной — музыкальным и театральным критиком, арт-директором Международного фестиваля «На грани». Речь пойдет об истории пермского «Балета Евгения Панфилова». Место: Медиацентр.
- 19 августа, 20:00 — «Тысячелетие пути» в постановке Виктории Арчая и «Восемь русских песен» Евгения Панфилова в исполнении Балета Евгения Панфилова из Перми. Место: Новая сцена.
- 20 августа, 18:00 — Blue Times Алевтины Грунтовской (идея совместно с Еленой Лисной). Место: Черный зал.
- 20 августа, 19:00 — «Алеаторика. Музыка и танец» в постановке Саши Кукина и Мерса Каннингэма в исполнении Театра танца Саши Кукина и Just Ensemble, «Запах розового масла» от танцевальной компании «Омут» с хореографией Надежды Кохановой и «Нəрсəдер» Айсылу Мирхафизхан и Тимура Ганеева. Место: Новая сцена.
- 21 августа, 18:00 — The Borsch в постановке хореографа Кристины Чернышевой и The Rose Дианы Вайловой. Место: Черный зал.
- 22 августа, 18:00 — «Изба» с пластикой Елены Данн и Виктории Мясниковой в исполнении танцевальной компании Matterra. Место: Черный зал.
- 22 августа, 20:00 — Премьера спектакля в коллаборации кубинской OtroLado Dance Company и «Каннон Данс» в постановке хореографа Норхе Седеньо Раффо. Место: Новая сцена.
- 23 августа, 18:00 — «Слэм в эпоху одиночества» в исполнении Элины Кавалеровой и Ильи Манылова, а также Blumf в исполнении VAYLO dance company и с хореографией Дианы Вайловой. Место: Черный зал.
- 23 августа, 20:00 — Премьера спектакля Arevi Mardik / «Люди солнца» армянской Balmanukyan Dance Project & Rozen Tal в постановке Валерии Каспаровой. Место: Новая сцена.
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