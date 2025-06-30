Весь июль в Эрмитаже (ночью!) показывают фрагменты балетной классики «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Щелкунчик»

В хайлайтах постановок — культовые туалеты Анны Павловой: копия костюма (оригинал — в Лондонском музее) по эскизу Ивана Билибина для балета «Русская», Украшенная перьями балетная пачка с алой «кровоточащей» брошью Леона Бакста для миниатюрной сольной композиции «Умирающий лебедь», а также костюмы Бакста для «Павильона Армиды» дягилевских «Русских сезонов».

Перед спектаклем и в антракте зрители смогут посетить выставки «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», «Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов», «Красота как ритм: женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа» в анфиладе второго этажа. Начало концертов в 23:00, двери Главного штаба откроются для зрителей в 22.00.

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