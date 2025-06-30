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Весь июль в Эрмитаже (ночью!) показывают фрагменты балетной классики «Лебединое озеро», «Дон Кихот» и «Щелкунчик»

Исторически Эрмитаж — колыбель русского балета: императрица Анна Иоанновна основала здесь первую школу (будущую Академию Вагановой!), а в екатерининскую эпоху на сцене театра блистали ярчайшие исполнители поколения. Сегодня фрагменты культовых спектаклей в декорациях искусства можно увидеть в рамках цикла концертов, объединяющих золотой век отечественного балета с современностью.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

С 1 по 20 июля в Главном штабе Эрмитажа пройдут вечерние гала-концерты при участии звезд российского балета. В программе — фрагменты из «Лебединого озера», «Дон Кихота», «Щелкунчика», редкие вариации в хореографии Льва Иванова, Мариуса Петипа, Михаила Фокина, номер из «Павильона Армиды» дягилевских «Русских сезонов». Ведущие солисты петербургских театров выступят в костюмах по оригинальным эскизам мирискусников Александра Бенуа, Ивана Билибина, Леона Бакста, Ивана Всеволожского — директора Императорских театров (1881-1899) и Эрмитажа в 1898-1903 годах) — для балета «Щелкунчик».

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Эрмитажа

В хайлайтах постановок — культовые туалеты Анны Павловой: копия костюма (оригинал — в Лондонском музее) по эскизу Ивана Билибина для балета «Русская», Украшенная перьями балетная пачка с алой «кровоточащей» брошью Леона Бакста для миниатюрной сольной композиции «Умирающий лебедь», а также костюмы Бакста для «Павильона Армиды» дягилевских «Русских сезонов».

Перед спектаклем и в антракте зрители смогут посетить выставки «Взаимодействие. Фарфор Веры Бакастовой», «Из наследия Бахрейна. Искусство изготовления мечей и кинжалов», «Красота как ритм: женские скульптурные изображения в коллекции традиционного африканского искусства Государственного Эрмитажа» в анфиладе второго этажа. Начало концертов в 23:00, двери Главного штаба откроются для зрителей в 22.00.

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