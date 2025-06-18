Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Рената Шакирова, Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского в «Легенде о любви» Арифа Меликова с хореографией Григоровича

Прима-балерина и солисты труппы выйдут на сцену в память Юрию Григоровичу, которого не стало в марте 2025 года. Балет стал второй и последней постановкой хореографа на родной сцене Мариинского. Спустя несколько лет после премьеры он возглавил Большой театр.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина

19 июня на исторической сцене Мариинского театра покажут балет Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. В память Юрия Григоровича, которого не стало в марте 2025 года, ведущие партии исполнят звезды балетной труппы —  Виктория Терешкина, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кимин Ким, прима (и еще один лауреат премии «ТОП50») Рената Шакирова и Роман Беляков. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков. 

20 июня в 19:00 на сцене — Оксана Скорик, Никита Корнеев, Мария Ширинкина и Александр Сергеев. 

21 июня в 13:00 — Мария Ильюшкина, Эван Капитен, Елена Евсеева и Константин Зверев.

21 июня в 19:00 — Надежда Батоева, Тимур Аскеров, Мей Нагахиса и Наиль Еникеев.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой Мариинского театра. Фото: Наташа Разина

Балет в трех действиях «Легенда о любви» на музыку азербайджанского композитора Арифа Меликова был создан в 1961 году на либретто турецкого поэта Назыма Хикмета по мотивам персидской легенды о Ферхаде и Ширин. В основе сюжета — любовный треугольник царицы Мехменэ Бану, ее младшей сестры Ширин и придворного художника Ферхада. В роскошном дворце царит траур: принцесса Ширин смертельно больна, и незнакомец предлагает исцелить ее в обмен на красоту Бану.

Премьера состоялась в марте 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Дмитрий Шостакович назвал постановку «этапной» для советского балета. Интересный факт: первоначальное либретто Назыма Хикмета было отвергнуто из-за излишней буквальности. Хикмет переработал его, стремясь к «художественному обобщению», что и сделало историю вневременной.

Рената Шакирова
Данил Ярощук для Собака.ru

Рената Шакирова

Виктория Терешкина
Фото: Данил Ярощук для Собака.ru

Виктория Терешкина

Кимин Ким
Фото: Виктория Назарова для Собака.ru

Кимин Ким

В хореографии «Легенды о любви» Юрий Григорович объединил классические академические основы с пластикой персидских миниатюр и узорной вязью арабских букв. «Классические па словно увидены сквозь призму ориентального сюжета — характерные позировки рук, варьирующие пластические мотивы персидских миниатюр, прихотливая вязь движений сродни кружеву букв арабского алфавита», — отмечают в Мариинском театре. В числе ключевых эпизодов — сцена погони Мехменэ Бану за Ферхадом и Ширин, монолог царицы и массовые шествия.

Сценография балета — работа Симона Вирсаладзе, с которым Григорович сотрудничал ещё с «Каменным цветком». Декорации выполнены в виде старинного фолианта: его створки открываются и превращаются в ложe Ширин, фасад дворца и горный пейзаж. Драматизм усиливают костюмы — шуты в черном, танцовщицы в красном.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: