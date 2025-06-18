Рената Шакирова, Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского в «Легенде о любви» Арифа Меликова с хореографией Григоровича

Прима-балерина и солисты труппы выйдут на сцену в память Юрию Григоровичу, которого не стало в марте 2025 года. Балет стал второй и последней постановкой хореографа на родной сцене Мариинского. Спустя несколько лет после премьеры он возглавил Большой театр.
19 июня на исторической сцене Мариинского театра покажут балет Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. В память Юрия Григоровича, которого не стало в марте 2025 года, ведущие партии исполнят звезды балетной труппы — Виктория Терешкина, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кимин Ким, прима (и еще один лауреат премии «ТОП50») Рената Шакирова и Роман Беляков. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.
20 июня в 19:00 на сцене — Оксана Скорик, Никита Корнеев, Мария Ширинкина и Александр Сергеев.
21 июня в 13:00 — Мария Ильюшкина, Эван Капитен, Елена Евсеева и Константин Зверев.
21 июня в 19:00 — Надежда Батоева, Тимур Аскеров, Мей Нагахиса и Наиль Еникеев.
Балет в трех действиях «Легенда о любви» на музыку азербайджанского композитора Арифа Меликова был создан в 1961 году на либретто турецкого поэта Назыма Хикмета по мотивам персидской легенды о Ферхаде и Ширин. В основе сюжета — любовный треугольник царицы Мехменэ Бану, ее младшей сестры Ширин и придворного художника Ферхада. В роскошном дворце царит траур: принцесса Ширин смертельно больна, и незнакомец предлагает исцелить ее в обмен на красоту Бану.
Премьера состоялась в марте 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинский театр). Дмитрий Шостакович назвал постановку «этапной» для советского балета. Интересный факт: первоначальное либретто Назыма Хикмета было отвергнуто из-за излишней буквальности. Хикмет переработал его, стремясь к «художественному обобщению», что и сделало историю вневременной.
В хореографии «Легенды о любви» Юрий Григорович объединил классические академические основы с пластикой персидских миниатюр и узорной вязью арабских букв. «Классические па словно увидены сквозь призму ориентального сюжета — характерные позировки рук, варьирующие пластические мотивы персидских миниатюр, прихотливая вязь движений сродни кружеву букв арабского алфавита», — отмечают в Мариинском театре. В числе ключевых эпизодов — сцена погони Мехменэ Бану за Ферхадом и Ширин, монолог царицы и массовые шествия.
Сценография балета — работа Симона Вирсаладзе, с которым Григорович сотрудничал ещё с «Каменным цветком». Декорации выполнены в виде старинного фолианта: его створки открываются и превращаются в ложe Ширин, фасад дворца и горный пейзаж. Драматизм усиливают костюмы — шуты в черном, танцовщицы в красном.
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