Рената Шакирова, Виктория Терешкина и Кимин Ким выйдут на сцену Мариинского в «Легенде о любви» Арифа Меликова с хореографией Григоровича

19 июня на исторической сцене Мариинского театра покажут балет Арифа Меликова «Легенда о любви» в постановке Юрия Григоровича. В память Юрия Григоровича, которого не стало в марте 2025 года, ведущие партии исполнят звезды балетной труппы — Виктория Терешкина, лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кимин Ким, прима (и еще один лауреат премии «ТОП50») Рената Шакирова и Роман Беляков. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.

20 июня в 19:00 на сцене — Оксана Скорик, Никита Корнеев, Мария Ширинкина и Александр Сергеев.

21 июня в 13:00 — Мария Ильюшкина, Эван Капитен, Елена Евсеева и Константин Зверев.

21 июня в 19:00 — Надежда Батоева, Тимур Аскеров, Мей Нагахиса и Наиль Еникеев.