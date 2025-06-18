Интерактивный перформанс с геймификацией, high heels и ритуальные практики: студенты «Академии нового танца» Ольги Цветковой покажут выпускные спектакли

25 и 26 июня на площадке «Пароход» (Стачек, 72 — левое крыло ДК им. И. И. Газа) состоится премьера выпускных работ участников образовательной программы «Академия нового танца» сезона 2024/2025. В основу авторских постановок на стыке перформанса, концептуального и экспериментального искусства легли полученные на обучении знания — от философских концепций до практических навыков, таких как хореография света.

25 июня покажут работы, созданные для пространства black box. Любава Белько размышляет о феномене «свободного места» — его вакантности, границах и самой сути свободы. Алиса Иус строит свою хореографическую партитуру вокруг модели «треугольника Карпмана» (жертва-агрессор-спасатель), где повторяемость движений отражает цикличность таких отношений в жизни. В своем документальном соло Надежда Кубасова исследует темноту как одновременно укрытие и уязвимость («дом»), а свет как образ внешнего давления. Вечер завершит интерактивный перформанс Вениамина Рузанова с элементами геймификации, в котором зритель становится активным соучастником и может влиять на развитие номера. Это исследование взаимосвязей свободы и внешнего управления, вдохновения и предопределенности, а также процесса и результата.

26 июня смотрим три не-классические постановки, в основе которых работа с нестандартным сценическим пространством и не-популярными в российском контемпорари жанрами. Натали Дойникова представит перформанс-мистерию-ритуал на стыке философии, соматики и феноменологических практик. София Фефилова в автобиографическом перформансе объединяет эстетику современного танца и high heels и обращается к теме детско-родительских отношений. Анастасия Шахбазова фокусируется на мотиве «пятна» и размышляет, какие события оставляют следы на одежде или в памяти, и почему люди так боятся «испачкаться».

«Академия нового танца» — альтернативная образовательная программа для профессиональных хореографов и танц-художников, основанная в 2023 году хореографом Ольгой Цветковой и креативным продюсером Ксенией Волковой с целью расширения профессионального кругозора в сфере современного танца и смежных искусств.

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