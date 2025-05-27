Диана Вишнева исполнит главную партию в балете «Мастер и Маргарита» на сцене Мариинского театра

27, 28 (в 13:00 и 19:00), а также днем и вечером 29 июня на сцене Мариинского-2 балетная труппа Большого театра представит спектакль «Мастер и Маргарита» на музыку Альфреда Шнитке и словенского композитора Милко Лазара. Либретто и хореографию для постановки создал известный румынский хореограф (и худрук Балета Словении в Мариборе) Эдвард Клюг. Он адаптировал роман Михаила Булгакова для театральной сцены, подсвечивая не столько мистический сюжет классики, сколько «пространство между строк». Одним из ключевых отличий от оригинала стало полное исключение евангельской линии. Так, роль Понтия Пилата сведена к проекции внутренних терзаний Мастера. Премьера спектакля состоялась 1 декабря 2021 года на Новой сцене Большого театра.

Действие балета «Мастер и Маргарита» разворачивается в неочевидных декорациях (сценограф Марко Япель) — в заброшенном бассейне, который в одночасье становится то клиникой, то «нехорошей квартирой» №50, то Патриаршими прудами и другими локациями из романа. Бассейн окружен 12 дверьми — символическими порталами в иные миры и события. Клюг вынашивал идею с 2015 года, вдохновляясь детскими воспоминаниями о заброшенном бассейне в родном городе.

27 июня ведущие партии исполнят Артем Овчаренко, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Михаил Лобухин и Михаил Крючков. Днем 28 числа их заменят Игорь Цвирко, Кристина Кретова, Денис Родькин, Александр Водопетов и Клим Ефимов. Вечером 28 июня на сцену выйдут Денис Савин, Диана Вишнева, Артемий Беляков, Михаил Лобухин и Михаил Крючков. 29 июня днем — Артем Овчаренко, Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Александр Водопетов и Михаил Крючков. В этот же день вечером балет представят Денис Савин, Мария Виноградова, Семен Чудин, Егор Хромушин и Клим Ефимов.

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