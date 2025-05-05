Смотрим эксклюзивные кадры премьеры musicAeterna Dance — танц-спектакля «ЮЛ» Марселя и Марии Нуриевых

Танец для хореографов — это путь: прямой или ветвистый, быстрый или медленный, но полный случайных встреч и важных выборов.
22 мая и 23 дуэт Марселя и Марии Нуриевых, чья «Йорта» взорвала фестиваль Context Дианы Вишневой в марте, возвращается в Петербург со спектаклем «ЮЛ». Показы пройдут на временной сцене Дома Радио на Невском, 62 — это их первая работа с труппой musicAeterna Dance.
В переводе с татарского «ЮЛ» означает «путь» или «дорога» — именно эта тема лежит в основе спектакля. В нем танец становится дорогой во всех смыслах: от личного опыта хореографов до эволюции человеческих отношений.
Спектакль оформлен минимально (никаких объемных декораций и сложносочиненных костюмов!), все зрительское внимание обращено на пластику. Музыкальное сопровождение записано тувинским музыкантом Сугдэр Лудуп и петербургским саунд-дизайнером Андрем Воробьевым.
Марсель и Мария Нуриевы — казанские хореографы, танцовщики и перформеры, работающие с контемпорари. Марсель — выпускник магистратуры Академии Вагановой и номинант театральной премии «Золотая Маска» (2018, 2022 года). Мария Нуриева — хореограф, танцовщица, выпускница Казанского театрального училища, а также факультета театроведения СПбГАТИ. Номинант «Золотой Маски» 2022 года. А их совместный спектакль «Дөр» был представлен в 5 номинациях в 2023 году.
12+
Комментарии (0)