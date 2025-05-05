Смотрим эксклюзивные кадры премьеры musicAeterna Dance — танц-спектакля «ЮЛ» Марселя и Марии Нуриевых

В переводе с татарского «ЮЛ» означает «путь» или «дорога» — именно эта тема лежит в основе спектакля. В нем танец становится дорогой во всех смыслах: от личного опыта хореографов до эволюции человеческих отношений.

Спектакль оформлен минимально (никаких объемных декораций и сложносочиненных костюмов!), все зрительское внимание обращено на пластику. Музыкальное сопровождение записано тувинским музыкантом Сугдэр Лудуп и петербургским саунд-дизайнером Андрем Воробьевым.