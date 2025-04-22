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Студия перформативных искусств «Сдвиг» запускает {танцевальные джемы}

По словам куратора, танц-художника и диджея Паши Шаргала, программа приглашает «в пространство импровизации» — к экспериментам со слушанием.

Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором Пашей Шаргала. Фото: Татьяна Иванникова

Петербургская студия «Сдвиг» запускает — ежемесячную экспериментальную аудиально-танцевальную программу при участии междисциплинарных художников, саунд-дизайнеров, перформеров и музыкальных продюсеров. Все джемы можно послушать и увидеть в студии «Сдвиг».

{танцевальные джемы} — «это пространство гостеприимства, совместности, эксперимента, видимости танца; действо, которое возникает в условиях, где мало, что определено, и где каждый ищет возможность быть проявленным, не поддаваясь».

25 апреля — «шуморк» (шумовой оркестр) в исполнении экспериментальных музыкантов: Виталия Дубровского, Дмитрия Львова, Дарьи Орловой и Mert Bindebir.

30 мая — гибридный dj-сет: Кирилл Егоров, Андрей Ракета.

27 июня — шоукейс радио птичка.

Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором Пашей Шаргала. Фото: Татьяна Иванникова
Изображение предоставлено «Собака.ru» куратором Пашей Шаргала. Фото: Татьяна Иванникова
Паша Шаргала

Куратор джемов:

В практике джема мне интересно понаблюдать за отношением тела и звука в пространстве, важно испытать и испытывать звуковой аффект, оставаться в пространстве эксперимента. Для создания звукового ландшафта каждого из джемов я приглашу музыкантов, которые имеют опыт и интерес к взаимодействию с танцующим телом.

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