Мариинский театр представляет фестиваль «Навстречу юбилею Петра Чайковского» — к 185-летию композитора

В этом году, в преддверии 185-летия со дня рождения Петра Чайковского, Мариинский театр продолжает традицию чествования выдающихся композиторов и представляет тематический фестиваль. «Навстречу юбилею Петра Чайковского» пройдет с 20 марта по 22 апреля на исторической сцене театра, Новой сцене и в Концертном зале.

Фестиваль откроется 20 марта показом балета «Лебединое озеро» в классической постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895) в редакции Константина Сергеева (1950). Спектакль будет повторно показан 21 и 25 марта, а также 13, 15, 16 и 17 апреля на исторической сцене.

В праздничной программе — «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина (хореография Кирилла Симонова), показы которого запланированы днем и вечером 30 марта на сцене Мариинского-2.