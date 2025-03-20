Мариинский театр представляет фестиваль «Навстречу юбилею Петра Чайковского» — к 185-летию композитора

В программе — парад показов «Лебединое озеро», романсы и «Щелкунчик» Шемякина.
В этом году, в преддверии 185-летия со дня рождения Петра Чайковского, Мариинский театр продолжает традицию чествования выдающихся композиторов и представляет тематический фестиваль. «Навстречу юбилею Петра Чайковского» пройдет с 20 марта по 22 апреля на исторической сцене театра, Новой сцене и в Концертном зале.
Фестиваль откроется 20 марта показом балета «Лебединое озеро» в классической постановке Мариуса Петипа и Льва Иванова (1895) в редакции Константина Сергеева (1950). Спектакль будет повторно показан 21 и 25 марта, а также 13, 15, 16 и 17 апреля на исторической сцене.
В праздничной программе — «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина (хореография Кирилла Симонова), показы которого запланированы днем и вечером 30 марта на сцене Мариинского-2.
Оперная афиша фестиваля представит постановку «Евгения Онегина» в легендарной интерпретации Юрия Темирканова, услышать которую можно 28 марта и 8 апреля на исторической сцене. Гранд-оперу «Орлеанская дева» исполнят 17 апреля, а симфонию «Пиковая дама» в драматургической трактовке Алексея Степанюка — 18 и 19 апреля в Мариинском-2. Кроме того, в программе — 20 апреля полусценическая версия оперы «Иоланта» в Концертном зале и военно-историческая опера «Мазепа» в возобновленной постановке Ильи Шлепянова 1950 года — 22 апреля на Новой сцене.
Также в рамках фестиваля состоится вечер вокальной музыки с романсами Чайковского, которые можно будет услышать 12 апреля в исполнении меццо-сопрано Зинаиды Царенко и пианиста Юрия Кокко в Концертном зале.
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