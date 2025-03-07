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Алевтина Грунтовская и другие танц-художницы представят перформанс о любви «Blue times» на музыку Андреаса Мустукиса

Постановка — «исследование природы любви через движение, голос и цвет, а также феномен синестезии — парадоксальную и глубокую связь между видимым и слышимым».

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Люда Бурченкова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Люда Бурченкова

«В нашей работе все объединяет идея когнитивных изменений как способ проскользнуть в тему любви и синонимичных ей переживаний. Мы исследуем эти процессы не только через тело, но и посредством звука, голоса, через внимание, глаза, а еще через то, что может создать форму нас — гипс», — рассказывает автор идеи и перформер Алевтина Грунтовская.

Перформанс «Blue times» на музыку композитора-резидента Дома Радио и musicAeterna Андреаса Мустукиса расскажет о различных гранях любви: что она означает, как зарождается и как угасает. В основе идеи лежит исследование множества греческих терминов, обозначающих любовь: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа, агапе. Их значения «становятся частью партитуры движений» танцовщиц Алевтины Грунтовской, Елены Лисной, Валентины Луценко и Полины Прокопьевой.

Телесным символом эфемерности чувства в сценографии спектакля станет гипс, представленный в различных состояниях: в жидкой форме, нанесённой на тела перформеров; в виде гипсовых бюстов, окружающих основное действие; в виде осыпающихся с тел танцовщиц фрагментов застывшей массы. 

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Люда Бурченкова
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио. Фото: Люда Бурченкова

Впервые увидеть перформанс «Blue times» можно 13 марта на Новой сцене Александринского театра.

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