Алевтина Грунтовская и другие танц-художницы представят перформанс о любви «Blue times» на музыку Андреаса Мустукиса

«В нашей работе все объединяет идея когнитивных изменений как способ проскользнуть в тему любви и синонимичных ей переживаний. Мы исследуем эти процессы не только через тело, но и посредством звука, голоса, через внимание, глаза, а еще через то, что может создать форму нас — гипс», — рассказывает автор идеи и перформер Алевтина Грунтовская.

Перформанс «Blue times» на музыку композитора-резидента Дома Радио и musicAeterna Андреаса Мустукиса расскажет о различных гранях любви: что она означает, как зарождается и как угасает. В основе идеи лежит исследование множества греческих терминов, обозначающих любовь: эрос, филио, людус, сторге, прагма, маниа, агапе. Их значения «становятся частью партитуры движений» танцовщиц Алевтины Грунтовской, Елены Лисной, Валентины Луценко и Полины Прокопьевой.

Телесным символом эфемерности чувства в сценографии спектакля станет гипс, представленный в различных состояниях: в жидкой форме, нанесённой на тела перформеров; в виде гипсовых бюстов, окружающих основное действие; в виде осыпающихся с тел танцовщиц фрагментов застывшей массы.