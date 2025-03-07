Доказано: танцы укрепляют ментальное здоровье! Как они помогают людям с тревожностью и депрессией? Когда сессию у психотерапевта нужно дополнить балетом?

Почему в лечении тревоги, депрессии или БАР используется хореография и как строятся занятия по танцевально-двигательной терапии

Как среди психотерапевтических методов оказался танец?

Танцевально-двигательная терапия (или ТДТ), начала развиваться как самостоятельная дисциплина в конце 1940-х годов. Мэриан Чейз, основоположник этого направления, сыграла ключевую роль в ее развитии. Ее подход был основан на идее, что движение и танец могут служить важным инструментами для самовыражения и связи с собой и окружающими. Работа Чейз в госпитале в Вашингтоне показала, что танцевальная терапия может быть полезной для людей с серьезными психическими расстройствами. Она помогла пациентам, которые испытывали трудности в социализации, найти новые способы взаимодействия с миром. Через танец они смогли выражать свои внутренние переживания, что дало старт выздоровлению и открыло путь к более традиционным формам терапии.

Фонд «Равновесие», который практикует комплексный подход в помощи людям с расстройствами, давно интегрирует в свои программы ТДТ?

Около двух лет. Мы существуем на некоммерческой основе и около года нам помогал грант Благотворительного фонда Владимира Потанина. Сейчас запустили сбор средств на реализацию проекта, что безусловно очень помогает нам достичь поставленной цели — проводить занятия по ТДТ на регулярной основе.

С чего начинаются занятия по ТДТ?

С создания безопасной среды. Танцы, тем более в формате терапии — это страшно, особенно для тревожных людей. Даже если человек приходит не впервые, беспокойство может не покидать его, так как участники групп всегда меняются, да и в целом в разные дни мы ощущаем себя по-разному. Здесь мне, как тренеру, важно создать комфортную атмосферу, поэтому наша сессия начинается с одного из важных этапов — это выбор места в зале.

Из чего состоят сессии?

После выбора удобной локации мы оговариваем правила групп, стоп-слова или какое-то конкретное обращение к человеку. Одно из очень важных упражнений, которое делаем два раза за занятие, — ассоциации. Оно помогает заземлиться и отследить свое состояние здесь и сейчас, а благодаря тому, что мы повторяем его на заключительном этапе, участники в сравнении видят, что поменялось. Попробуйте ответить на вопрос той формулировкой, что первая пришла в голову «какой Вы сегодня стул?», а через время ответьте себе на этот же вопрос еще раз. Также и я предлагаю каждый раз новые ассоциации для того чтобы отследить с чем мы приходим и с чем уходим с занятия.

Есть специальное музыкальное сопровождение, которую вы выбираете?

На протяжении двух часов занятия идет разнообразная работа — коллективная, в парах, индивидуальная. И музыка — веселая, медленная, быстрая — выбирается под конкретное упражнение.

Можно ли их выполнять дома или лучше работают групповые сессии?

Я стараюсь делать так, чтобы каждая последующая встреча не была похожа на предыдущую. Безусловно каждый может найти набор техник ТДТ, посмотреть видео в интернете и делать все самостоятельно дома, это принесет определенную пользу, но важно задать резонный вопрос: «А для чего вам ТДТ?».

В чем преимущество групповых занятий?

На сессиях за группой наблюдает психолог, танцевально-двигательный терапевт, который направляет каждого участника, внимательно следит за эмоциональными реакциями на то или иное упражнение и технику, дает обратную связь. Своего рода гид в мире самовыражения, который за руку, маленькими шагами ведет тебя до цели.

Танец — это серьезный инструмент в высвобождении эмоций, и у ТДТ есть свои противопоказания. Например, наличие актуальной продуктивной симптоматики или прежние заболевания, которые могут проявиться излишней психомоторной активностью. Поэтому я склоняюсь к тому, что лучше заниматься заниматься в присутствии психолога. Но просто танцевать дома важно, нужно и полезно.