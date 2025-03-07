Доказано: танцы укрепляют ментальное здоровье! Как они помогают людям с тревожностью и депрессией? Когда сессию у психотерапевта нужно дополнить балетом?

30 лет назад ученые стали активно фокусироваться на новой области исследований о танце, мозге и их взаимодействии. Так родилась нейробиология танца. Сегодня танцевально-двигательная терапия активно применяется в работе с людьми с депрессией, тревогой и биполярным расстройством. Не так давно на краундфаундинговой платформе Planeta.ru запустили проект от фонда «Равновесие», который стремится проводить такие занятия на регулярной основе. Мы попросили нашего танцколумниста Ольгу Угарову поговорить с танцевально-двигательным психологом-консультантом Елизаветой Смоляковой о связи танца с ментальным здоровьем.
Как связаны тело, психология, нейропластичность мозга и почему в XXI веке нейробиология обратилась к танцу
Почему людей заинтересовала нейробиология танца?
В древние времена с помощью танца передавали информацию, совершали обряды и самовыражались. Жизнь не стоит на месте, и когда на первый план вышли другие навыки людей, танец потерял свою значимость. Например, с развитием речи потребность в коммуникации через танец, пропала сама собой — путем эволюции. А танец превратился в форму искусства. Но в XX-XXI веке искусство стали интегрировать в науку. Например, появилась арт-терапия — буквально, лечение искусством. А благодаря росту интереса к психологии и телесным практикам танец вышел из рамок художественного и заглянул в медицину. Сейчас есть уникальные возможности глубже понять, как движение воздействует на нашу нейронную систему и психику. К примеру, аппараты МРТ дают представление, как ритм влияет на мозг человека.
Очевидно, что мозг посылает сигналы в тело: я хочу сесть, идти, танцевать. Как организовано это общение?
Обратная связь — важный механизм, помогающий мозгу и подконтрольному ему телу сонастроиться с окружающей средой. По прямой связи мозг дает сигнал взять чашку с чаем, а рецепторы на коже в обратную сторону сигнализируют мозгу о боли (чашка с чаем горячая), когда мы отдергиваем руку. Также происходит с сенсорной информацией, то есть всем тем, что касается зрения, слуха, осязания, равновесия. К примеру, мозг считывает усталость тела и напряжение психики после 8 часов в офисной позе и решает, что пора танцевать. А в танце радуется от того, насколько лучше себя чувствует человек в эмоциональном и физическом плане во время движения — в том числе из-за повышения уровня эндорфина и серотонина.
Существует распространенное мнение, что танцы повышают нейропластичность, то есть способность мозга обучаться, меняться, адаптироваться. Вы наблюдаете в динамике эти изменения при работе со своими подопечными?
Разберу это на конкретном кейсе одного клиента N. Первая встреча: девушка замкнутая, молчаливая, стеснительная. Часто выбирает место в углу зала, неохотно идет на контакт с другими участниками групп. В качестве фидбэка сухой отклик: «мне все понравилось». Клиентка безумно заинтересованная, как я узнала позже, в выравнивании своего ментального здоровья. Ответственная, не пропустившая ни одну встречу. После шести месяцев наших танцевальных занятий и сессий у психолога она зашла в зал с улыбкой, сбросившая пару килограмм и уверенная. Я была совершенно ошарашена таким результатом. А через год перед нами стояла светлая, открытая миру девушка, которая охотно контактировала с другими участниками на занятиях, делилась эмоциями, не стеснялась танцевать. Вот она, когнитивная нейропластичность.
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Как среди психотерапевтических методов оказался танец?
Танцевально-двигательная терапия (или ТДТ), начала развиваться как самостоятельная дисциплина в конце 1940-х годов. Мэриан Чейз, основоположник этого направления, сыграла ключевую роль в ее развитии. Ее подход был основан на идее, что движение и танец могут служить важным инструментами для самовыражения и связи с собой и окружающими. Работа Чейз в госпитале в Вашингтоне показала, что танцевальная терапия может быть полезной для людей с серьезными психическими расстройствами. Она помогла пациентам, которые испытывали трудности в социализации, найти новые способы взаимодействия с миром. Через танец они смогли выражать свои внутренние переживания, что дало старт выздоровлению и открыло путь к более традиционным формам терапии.
Фонд «Равновесие», который практикует комплексный подход в помощи людям с расстройствами, давно интегрирует в свои программы ТДТ?
Около двух лет. Мы существуем на некоммерческой основе и около года нам помогал грант Благотворительного фонда Владимира Потанина. Сейчас запустили сбор средств на реализацию проекта, что безусловно очень помогает нам достичь поставленной цели — проводить занятия по ТДТ на регулярной основе.
С чего начинаются занятия по ТДТ?
С создания безопасной среды. Танцы, тем более в формате терапии — это страшно, особенно для тревожных людей. Даже если человек приходит не впервые, беспокойство может не покидать его, так как участники групп всегда меняются, да и в целом в разные дни мы ощущаем себя по-разному. Здесь мне, как тренеру, важно создать комфортную атмосферу, поэтому наша сессия начинается с одного из важных этапов — это выбор места в зале.
Из чего состоят сессии?
После выбора удобной локации мы оговариваем правила групп, стоп-слова или какое-то конкретное обращение к человеку. Одно из очень важных упражнений, которое делаем два раза за занятие, — ассоциации. Оно помогает заземлиться и отследить свое состояние здесь и сейчас, а благодаря тому, что мы повторяем его на заключительном этапе, участники в сравнении видят, что поменялось. Попробуйте ответить на вопрос той формулировкой, что первая пришла в голову «какой Вы сегодня стул?», а через время ответьте себе на этот же вопрос еще раз. Также и я предлагаю каждый раз новые ассоциации для того чтобы отследить с чем мы приходим и с чем уходим с занятия.
Есть специальное музыкальное сопровождение, которую вы выбираете?
На протяжении двух часов занятия идет разнообразная работа — коллективная, в парах, индивидуальная. И музыка — веселая, медленная, быстрая — выбирается под конкретное упражнение.
Можно ли их выполнять дома или лучше работают групповые сессии?
Я стараюсь делать так, чтобы каждая последующая встреча не была похожа на предыдущую. Безусловно каждый может найти набор техник ТДТ, посмотреть видео в интернете и делать все самостоятельно дома, это принесет определенную пользу, но важно задать резонный вопрос: «А для чего вам ТДТ?».
В чем преимущество групповых занятий?
На сессиях за группой наблюдает психолог, танцевально-двигательный терапевт, который направляет каждого участника, внимательно следит за эмоциональными реакциями на то или иное упражнение и технику, дает обратную связь. Своего рода гид в мире самовыражения, который за руку, маленькими шагами ведет тебя до цели.
Как перестать бояться самовыражения и переосмыслить себя в танце
Когда на первых занятиях по современному танцу слышишь задачу «просто двигайтесь свободно» без определенной конкретики, то наоборот теряешься и зажимаешься: таков мой личный опыт. Как вы считаете, мозгу все-таки нужны четкие задания, чтобы установить связь с движением тела?
Конечно. В начале занятий, особенно в импровизации, может быть сложно освободиться от привычных шаблонов. Поэтому лучше давать референсы, ведь информация о танце в целом поступает к нам через зрительный анализатор. Как правило, мы смотрим на него как на искусство, и как следствие наш мозг запоминает что-то, что исполняют профессиональные артисты.
Для чего еще нужны структурированные упражнения?
Они помогают создать опору, дают возможность сначала понять и осознать свое тело, свои движения, а потом их сделать. Четкие задания позволяют развивать чувство безопасности и уверенности, что особенно важно для самовыражения. Например, я предпочитаю начинать с простых задач: двигаться в определённом ритме, исследовать различные уровни движения — низко к полу, высоко к потолку или работать с определёнными частями тела (двигаются только ноги, только голова, только указательный палец руки и так далее).
Так выстраивается связь сознание — тело?
Да, и когда эта связь налажена (не сразу, иногда требуется много времени, и это нормально!), человек может перейти к более вольной импровизации на базе уже собственных ощущений. Если я вижу, что клиент начинает чувствовать себя со своим телом на «ты», то могу добавлять в задания больше свободы. К примеру, начать движение в пространстве, а потом подключить уже к этому эмоции и настроение: я не просто двигаюсь по залу, а подключаю радость, смех, тоску, грусть. Именно эти взаимоотношения между четким заданием и свободой являются основой для полноценного самовыражения в танце.
Я сама прошла через опыт, когда в непростой для себя жизненной ситуации пошла заниматься танцами. Не знаю, почему выбрала этот путь, но мой мозг подсказал его. И я не прогадала. Может быть вы знаете ответ, почему так произошло?
Ваш выбор танцев мог быть связан с желанием находить гармонию, исследовать себя и открывать новые способы взаимодействия с окружающим миром. Это творческий и целенаправленный способ справляться с напряжением и давлением, который помогает организовать свои мысли и чувства. Очень важно доверять своему внутреннему ощущению, часто оно подсказывает нам правильный путь. Я рада слышать, что танцы стали вашим инструментом для самоисцеления. Хочу, чтобы каждый в мире не боялся танцевать!
Есть извечная антитеза «балет — современный танец». Часто антагонисты балета склоняются к тому, что жесткая иерархическая система не может способствовать здоровым отношениям мозга и тела просто по своей природе. А мне как раз помогает восстановиться именно балет.
Балет тоже оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние и восприятие тела. Просто оно отличается от действия современного танца. Именно балетная структура может создавать основу для глубокого понимания собственного тела и его возможностей. Балет требует высокой концентрации и контроля — это развивает осознанность в движениях. А постоянное взаимодействие между мозгом и телом — дисциплина — формирует крепкую нейронную связь, которая приводит к улучшению саморегуляции и уверенности в себе. Балет может научить вниманию к деталям, а современный танец — свободе самовыражения и поиску новых движений.
Почему танцы способны вытянуть человека к свету?
Как я уже говорила, танцы — это не только про активность, но еще и про высвобождение того, что «сидит» внутри нас. Есть несколько пунктов, которые я хочу осветить. Итак, танец:
- Позволяет выразить свои чувства и переживания. Это помогает освободиться от негативных эмоций и создать пространство для позитива.
- Усиливает осознание своего тела, что способствует улучшению самооценки и принятия себя. Когда мы чувствуем себя комфортно в своем теле, мы открываемся новым возможностям и позитивным эмоциям.
- Выступает как социальный вид деятельности! Безусловно можно танцевать в одиночку дома перед зеркалом, но изначально танец был показателем общности. На группах часто говорят «а в чем смысл танцевать по одиночке, если мы на группе?» Отвечаю, даже, когда Вы танцуете сами по себе, а вокруг Вас есть еще люди, Вы уже танцуете вместе с ними, просто потому что они есть вокруг Вас.
- Способствует выработке эндорфинов — «гормонов счастья», которые помогают справляться с негативом и поднимают настроение.
- Может стать формой медитации, позволяя отключиться от навязчивых мыслей и сосредоточиться на настоящем моменте.
- И, наконец, танец — это про создание движений телом под музыку, поиск своего стиля. Это способ самовыражения и возможность открыть в себе новые стороны, которые могут принести удовлетворение.
Редакция напоминает, что танцевально-двигательная терапия имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
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