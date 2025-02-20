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На Новой сцене Александринского театра покажут танц-мистерию «тело которое замерло, тело которое прекрасно»

17 танц-художниц представят уникальную концепцию «ресайкл-хореографии», в рамках которой исполнители отказываются от традиционной пластики и создают образ, приближенный к чистому переживанию гравитации, времени и интуитивного движения.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой танцкомпании "двадцать пять". Фото: Ян Олегов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой танцкомпании "двадцать пять". Фото: Ян Олегов

«Как будто танец был образом, которого нужно жаждать и которого нужно бояться», — комментирует сокуратор концепции и хореограф Маша Шешукова.

Премьера танцевального спектакля-мистерии «Тело, которое замерло, тело, которое прекрасно» состоится 26 и 27 февраля на Новой сцене Александринского театра. Это первый крупный проект молодой танцевальной компании «Двадцать пять», созданный в сотрудничестве с приглашенными хореографами независимой танцевальной студии «Сдвиг» — Машей Шешуковой и Камилем Мустафаевым.

Мистерия была поставлена за 75 репетиционных часов в жанре «путешествия между тем, что воспринимается как реальное, и тем, что считается воображаемым», а главной амбицией премьеры называют «сохранение новейшей истории европейского современного танца в телах нового поколения танцоров, создавая культурный прецедент». Пластической основой спектакля стали работы танцевальных компаний Hofesh Shechter Dance Company, Ultima Vez, Gothenburg Opera, NDT, Eastmen, Kidd Pivot и Humanhood Dance Company.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой танцкомпании "двадцать пять". Фото: Ян Олегов
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой танцкомпании "двадцать пять". Фото: Ян Олегов

Танцевальная компания «Двадцать пять» — это объединение из 17 танц-художниц, студенток программы «Искусство современного танца» Консерватории имени Римского-Корсакова. Основные цели проекта — расширение активной аудитории ценителей контемпорари, укрепление положения современного танца в Петербурге и пополнение афиши культурных площадок премьерами в спектре от экспериментального до мейнстримного.

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