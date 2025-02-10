В Arts Square Gallery пройдет Второй Фестиваль ко дню рождения Анны Павловой — с лекциями и концертами

На Итальянской улице, 5, где сейчас располагается галерея, солистка императорской балетной труппы жила в момент начала сотрудничества с «Русскими сезонами» Сергея Дягилева — в 1909-1910 годах.
Анна Павлова. Лондон, 1929 год
В Arts Square Gallery с 13 февраля по 10 марта пройдет Второй Фестиваль, посвященный балерине Анне Павловой. В программе — концерты, лекции, паблик-токи и перформансы. Проект расскажет о личности культовой артистки балета, ее отношениях с Августейшим семейством, о «Русских сезонах», о том как Анна Павлова стала легендой моды и стиля и представит эскизы костюмов и декораций, фрагменты из балетов. Среди спикеров: искусствовед, исследователь танца, журналист и танц-обозреватель Ольга Угарова, культуролог Дарья Борисова.
В программе:
- 13.02, 20:00 – балетный видео-перформанс «Комната Анны» режиссера Павла Михайлова и хореографией Марины Коротченковой и Марфы Федоровой
- 14.02, 19:00 – праздничный концерт «В предвкушении Ренессанса» в исполнении Евгении Марковой (мандолина, домра) и Владимира Кирасирова (гитара, вандерфогель)
- 15.02, 20:00 – концерт-лекция «Балет. Единство музыки и танца» в исполнении пианисток Юлии Поповой и Натальи Учитель, виолончелиста Ильи Измайлова
- 16.02, 19:00 – лекция «Творческий путь Анны Павловой: как дочь прачки стала звездой мирового балета», которую прочтет культуролог Дарья Борисова
- 20.02 19:00 – лекция Ольги Угаровой «Анна Павлова - икона стиля»
- 21.02, 20:00 – музыкальный концерт «О чем классика» в исполнении Софии Егоровой (скрипка), Сергея Репина (виолончель), Андрея Бенефацина (волторна) и Регины Волковой (флейта и синтезатор FLUX)
- 23.02, 20:00 – концерт-лекция «Русский балет Дягилева» в исполнении пианистки Юлии Поповой, вокал — сопрано Надежда Остапенко
- 26.02 19:00 – паблик-ток в контексте премьеры диптиха «Две Анны»
- 01.03, 19:00 – лекция «Башня из слоновой кости Анны Павловой. Балерина и аристократы» историка Юлии Ветровой
- 02.03, 19:00 – концерт «Бродский. Весна»
- 05.03, 20:00 – музыкальный концерт «Анна Павлова» в исполнении пианистки Юлии Поповой и флейтистки Марии Красильниковой, вокал — сопрано Надежда Остапенко, чтец — Агата Зеленкова
- 06.03, 20:00 – музыкальный концерт Intellegient Quartet
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