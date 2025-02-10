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В Arts Square Gallery пройдет Второй Фестиваль ко дню рождения Анны Павловой — с лекциями и концертами

На Итальянской улице, 5, где сейчас располагается галерея, солистка императорской балетной труппы жила в момент начала сотрудничества с «Русскими сезонами» Сергея Дягилева — в 1909-1910 годах.

Анна Павлова. Лондон, 1929 год
Everett Collection / Shutterstock

Анна Павлова. Лондон, 1929 год

В Arts Square Gallery с 13 февраля по 10 марта пройдет Второй Фестиваль, посвященный балерине Анне Павловой. В программе — концерты, лекции, паблик-токи и перформансы. Проект расскажет о личности культовой артистки балета, ее отношениях с Августейшим семейством, о «Русских сезонах», о том как Анна Павлова стала легендой моды и стиля и представит эскизы костюмов и декораций, фрагменты из балетов. Среди спикеров: искусствовед, исследователь танца, журналист и танц-обозреватель Ольга Угарова, культуролог Дарья Борисова.

Oleg Golovnev / Shutterstock

В программе:

Everett Collection / Shutterstock

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