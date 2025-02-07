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Новая интерпретация «Коппелии», дебют тайваньцев B.Dance и аргентинская эклектика: на сцене Александринского театра пройдет XXIV Dance Open

В программе — 7 (!) российских премьер, две петербургских, участие 450 артистов балета и 15 известных мировых танцевальных брендов. Среди ключевых: дуэт экс-солиста Ковент-Гардена Мэтью Голдинга и экс-солистки Баварского государственного балета Люсии Лакарры.

"В тишине ночи"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Dance Open

"В тишине ночи"

XXIV сезон Международного фестиваля балета Dance Open пройдет с 18 по 28 апреля на Основной сцене Александринского театра. Свои постановки представят российские и зарубежные исполнители, в том числе флагман российского балета – Екатеринбургский театр оперы и балета (Урал Балет), Государственный театр оперы и балета «Астана Опера», аргентинский театр «Сан-Мартин». Впервые на фестивале выступит хореографический бренд В. Dance из Тайваня.

"Каменный цветок"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Dance Open

"Каменный цветок"

Старт фестивалю 18 апреля даст петербургская премьера спектакля «Каменный цветок» в исполнении коллектива «Урал Балет». Это новая интерпретация последней балетной работы Сергея Прокофьева по уральским сказам Павла Бажова в постановке Антона Пимонова.

20 апреля танцевальный дуэт Мэтью Голдинга и Люсии Лакарры представит романтический балет «В тишине ночи» — историю вечной любви, разворачивающуюся в декорациях конца пятидесятых – начала шестидесятых годов.

22 апреля впервые в Петербурге смотрим «Коппелию» в исполнении «Астана Опера» и хореографии Ролана Пети.

"Прежде чем уйти"
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Dance Open

"Прежде чем уйти"

24 апреля аргентинский театр «Сан-Мартин» представит экспериментальный эклектичный спектакль «Фолия», в котором неаполитанские танцевальные ритмы объединяются с хип-хопом, барочными мотивами и электронными рифами. 

26 апреля покажут «Прежде чем уйти» (must see сезона!) в постановке Цая Бочэна — дебютную в рамках фестиваля постановку тайваньского хореографического бренда B.Dance. Артисты коллектива на языке пластики прочтут «сборник стихов для тела».

Завершит фестивальную программу 28 апреля Гала-вечер, на котором соберутся звезды ведущих российских и зарубежных балетных театров. По традиции они исполнят фрагменты признанных шедевров и новейшие эксперименты.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Петербурга.

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