Новая интерпретация «Коппелии», дебют тайваньцев B.Dance и аргентинская эклектика: на сцене Александринского театра пройдет XXIV Dance Open

24 апреля аргентинский театр «Сан-Мартин» представит экспериментальный эклектичный спектакль «Фолия», в котором неаполитанские танцевальные ритмы объединяются с хип-хопом, барочными мотивами и электронными рифами.

26 апреля покажут «Прежде чем уйти» (must see сезона!) в постановке Цая Бочэна — дебютную в рамках фестиваля постановку тайваньского хореографического бренда B.Dance. Артисты коллектива на языке пластики прочтут «сборник стихов для тела».

Завершит фестивальную программу 28 апреля Гала-вечер, на котором соберутся звезды ведущих российских и зарубежных балетных театров. По традиции они исполнят фрагменты признанных шедевров и новейшие эксперименты.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Петербурга.

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