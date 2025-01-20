Вадим Верник представит документальный монолог о Майе Плисецкой на Новой сцене Александринского театра

Основой выступления станут подлинные события, пересказанные очевидцем в книге «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой...», а акцент сделан на личных историях, переданных из первых уст.
В Петербурге впервые представят документальный монолог – жанр на стыке театра и неигрового кино. На Новой сцене Александринского театра проект «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой» 2 марта представит журналист и телеведущий Вадим Верник. Он расскажет о пяти днях, проведенных с балериной в финском городе Миккели в 1996 году, где он снимал о ней документальный фильм.
В программу также включены редкие видеозаписи, фрагменты интервью и личные наблюдения автора.
Журналист, автор документального монолога:
Мне фантастически повезло. В 1996 году пять осенних дней я провел рядом с Майей Плисецкой в финском городке Миккели. Плисецкая там гастролировала, а я снимал о ней документальный фильм как автор и ведущий. В съемках приняли участие Родион Щедрин, Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, звtзды балета Николай Фадеечев, Патрик Дюпон, Александр Богатырев и даже одноклассник Майи Михайловны по хореографическому училищу Владимир Левашев. Хронометраж фильма не мог вместить в себя весь объем наших разговоров, большая часть осталась за кадром. Мысленно я не раз возвращался к тем встречам с Майей Плисецкой, которые оставили сильнейшее впечатление, и мне захотелось рассказать о них подробнее, в формате книги. Конечно, я читал биографическую книгу великой балерины, и у меня тогда возник образ Плисецкой как символа противостояния, вечной борьбы. Но поразительное дело! Майя Плисецкая, с которой мне довелось общаться, оказалась совсем непохожей на героиню её собственной книги. А в один из дней она произнесла пронзительные исповедальные слова, которые меня потрясли...
18+
Комментарии (0)