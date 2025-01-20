Вадим Верник представит документальный монолог о Майе Плисецкой на Новой сцене Александринского театра

В Петербурге впервые представят документальный монолог – жанр на стыке театра и неигрового кино. На Новой сцене Александринского театра проект «Майя Плисецкая. Пять дней с легендой» 2 марта представит журналист и телеведущий Вадим Верник. Он расскажет о пяти днях, проведенных с балериной в финском городе Миккели в 1996 году, где он снимал о ней документальный фильм.

В программу также включены редкие видеозаписи, фрагменты интервью и личные наблюдения автора.