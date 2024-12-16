Кто такие корифеи и как устроен балетный класс? Объясняют Николай Цискаридзе и Ирина Дешкова в книге-бестселлере

Артист балета

Когда хореограф продумал план всего спектакля, в театре начинаются постановочные репетиции. На них вызывают всех артистов, которые будут заняты в «Щелкунчике». Главные партии в балете предстоит исполнить лучшим танцовщицам и танцовщикам труппы. Работая в зале вместе с хореографом над своими ролями, они, по сути, становятся его соавторами…

Балетная школа

Артист балета — одна из самых ранних из всех существующих на земле профессий. Ведь в школу, училище или академию, обучающие искусству классического танца, детей принимают в возрасте 9 или 10 лет. Учеба длится 8 лет. Ребенок должен от природы обладать многими способностями: пропорциональным телосложением, музыкальным слухом, хорошей координацией, шагом (то есть растяжкой), выворотностью, прыжком, гибкостью, красивой стопой. Кроме физических данных будущему артисту балета необходимо иметь крепкое здоровье, живой ум и богатое воображение, физическую выносливость, быть настоящим трудоголиком.

Уроки в таких учебных заведениях продолжаются с 9 утра до 18 вечера, правда, в середине дня есть перерыв на обед. Обучение состоит из специальных (то есть танцевальных) и общеобразовательных дисциплин. Среди первых — уроки по классическому, характерному, историческому, дуэтному танцам, ритмика, гимнастика, актерское мастерство. Ко вторым относятся все предметы, которые изучают в обычных школах, включая урок музыки. В старших классах к ним добавляется история изобразительного искусства, музыки, театра и балета.

Когда дети из обычных школ гуляют или смотрят телевизор, у балетных после завершения основных занятий, вечером и до позднего времени суток идут репетиции — производственная практика. В танцклассах педагоги со своими воспитанниками разучивают и оттачивают до блеска отдельные номера, порой даже целые спектакли, с которыми им предстоит выступать на сцене настоящего театра, как взрослым артистам.

Ведь в обоих «Щелкунчиках», которые поставили Лев Иванов (1892 г.) и Василий Вайнонен (1934 г.), большую часть ролей, включая главные — Щелкунчика и Мари — Маши в детстве, — исполняли ученики Петербургского императорского театрального училища, которое позднее было переименовано в Ленинградское хореографическое училище, а теперь называется Академией Русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой.