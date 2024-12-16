Кто такие корифеи и как устроен балетный класс? Объясняют Николай Цискаридзе и Ирина Дешкова в книге-бестселлере

В издательстве «АСТ» в декабре вышла книга «Мозаика. Балет. Щелкунчик» историка балета Ирины Дешковой и ректора Академии имени Вагановой (и нашего героя с обложки!) Николая Цискаридзе — соавторов двухтомника-бестселлера «Мой театр» (тираж превысил 150 тысяч экземпляров!). Это увлекательный и скрупулезный нон-фикшен для неофитов классического танца, в котором место находится как рассказу об устройстве труппы, так и о самом рождественском спектакле «Щелкунчик». Публикуем отрывок из книги, которая — вангуем — станет отличным подарком на Новый год!
Артист балета
Когда хореограф продумал план всего спектакля, в театре начинаются постановочные репетиции. На них вызывают всех артистов, которые будут заняты в «Щелкунчике». Главные партии в балете предстоит исполнить лучшим танцовщицам и танцовщикам труппы. Работая в зале вместе с хореографом над своими ролями, они, по сути, становятся его соавторами…
Балетная школа
Артист балета — одна из самых ранних из всех существующих на земле профессий. Ведь в школу, училище или академию, обучающие искусству классического танца, детей принимают в возрасте 9 или 10 лет. Учеба длится 8 лет. Ребенок должен от природы обладать многими способностями: пропорциональным телосложением, музыкальным слухом, хорошей координацией, шагом (то есть растяжкой), выворотностью, прыжком, гибкостью, красивой стопой. Кроме физических данных будущему артисту балета необходимо иметь крепкое здоровье, живой ум и богатое воображение, физическую выносливость, быть настоящим трудоголиком.
Уроки в таких учебных заведениях продолжаются с 9 утра до 18 вечера, правда, в середине дня есть перерыв на обед. Обучение состоит из специальных (то есть танцевальных) и общеобразовательных дисциплин. Среди первых — уроки по классическому, характерному, историческому, дуэтному танцам, ритмика, гимнастика, актерское мастерство. Ко вторым относятся все предметы, которые изучают в обычных школах, включая урок музыки. В старших классах к ним добавляется история изобразительного искусства, музыки, театра и балета.
Когда дети из обычных школ гуляют или смотрят телевизор, у балетных после завершения основных занятий, вечером и до позднего времени суток идут репетиции — производственная практика. В танцклассах педагоги со своими воспитанниками разучивают и оттачивают до блеска отдельные номера, порой даже целые спектакли, с которыми им предстоит выступать на сцене настоящего театра, как взрослым артистам.
Ведь в обоих «Щелкунчиках», которые поставили Лев Иванов (1892 г.) и Василий Вайнонен (1934 г.), большую часть ролей, включая главные — Щелкунчика и Мари — Маши в детстве, — исполняли ученики Петербургского императорского театрального училища, которое позднее было переименовано в Ленинградское хореографическое училище, а теперь называется Академией Русского балета имени Агриппины Яковлевны Вагановой.
Но пока одним детям доверяют партии главных героев, другие выходят в толпе мышей. Большая разница! Потому что распределение учеников по ролям зависит от того, насколько они успешны в профессиональных дисциплинах, особенно в главной — классическом танце.
Есть подсказка, позволяющая сразу, на уроке «классики», определить уровень успешности каждого из воспитанников. Однако для этого надо ознакомиться с устройством балетного класса. Оно очень интересное, и каждая деталь в нем выверена веками.
Танцевальный класс — большая светлая зала с полом, покрытым специальным линолеумом. Одна из его стен полностью закрыта зеркалами. Так ученики могут контролировать свои движения. Вдоль трех других стен на определенной высоте закреплен округлый, удобно ложащийся в ладонь деревянный брусок — станок, или палка. Держась за него (нее) двумя руками или одной рукой, ученики начинают экзерсис, от французского exercice, то есть «упражнение». Он длится без перерыва 1 час 30 минут и проходит под аккомпанемент рояля, за которым находится концертмейстер. С XVII по XIX век педагог сам сопровождал урок игрой на скрипке. Бывало, что ее смычок касался не только струн, но и спины, ног или рук нерадивого воспитанника.
А теперь про то, как определить в танцклассе успеваемость учеников… Лучшие всегда стоят на среднем станке, что напротив зеркала. Справа — те, кто несколько им уступает. На левой палке — претенденты «на выход с вещами».
В конце учебного года в каждом классе проходят экзамены. Учеников, получивших двойку по классическому танцу, отчисляют из школы. Конечно, это очень обидно, неудачники проливают немало слез. Но ничего не поделать. При внешней красоте профессия артиста балета — одна из самых сложных и тяжелых, недаром её совсем не в шутку сравнивают с трудом шахтера.
По окончании обучения в школе проходят выпускные экзамены. Начинающих артистов приглашают в разные коллективы, включая лучшие театры мира: Большой театр в Москве и Мариинский театр в Санкт-Петербурге.
Николай Цискаридзе
Театры делятся на драматические и музыкальные, в состав последних входит коллектив артистов балета — балетная труппа. Состоящая из нескольких групп танцовщиц и танцовщиков, по своей форме она напоминает пирамиду. И, по сути дела, является уменьшенной «копией» двора французского короля Людовика XIV. Ведь именно по его указу в Париже в 1669 году был учрежден первый театр с профессиональной балетной труппой — Королевская академия музыки.
Благодаря историческим документам известно, что окружение Короля-Солнца насчитывало около 8000 человек. Однако большая их часть, хоть и жила в Версале, не играла заметной роли в придворной жизни, являясь скорее роскошной рамой, которая подчеркивала величие и блеск своего монарха.
Гораздо выше по статусу была группа придворных, около 200 человек, которая занимала в этой иерархии значимые должности. А уже над ней стояли те, кто имел при дворе реальное влияние. Тут счет мог идти уже на десятки людей. Но и они, в свою очередь, разделялись по рангам. И, как следствие, по степени близости к королевской персоне.
Над этой многоуровневой «пирамидой» возвышалась фигура Его Величества — единственного в своем роде и неповторимого.
По такому же принципу с середины XVII века и по сегодняшний день строится любая балетная труппа. Ее основой, фундаментом является кордебалет, в переводе с французского corps de ballet — «тело балета». Это танцовщицы и танцовщики, исполнители массовых танцев. В труппах Большого и Мариинского театров кордебалет может насчитывать около 220 артистов.
Затем идет группа корифе́ев, около 30 человек. Танцовщица такого ранга называется корифе́йка, танцовщик — корифе́й. Это ведущие артисты кордебалета, исполнители небольших сольных фрагментов.
Следующий ранг, около 30 человек, — солисты. Делятся на женскую группу — солисток и мужскую группу — солистов. В балетах они танцуют сольно — вариации, или «двойки», «тройки», «четверки». Цифра в названии указывает на количество исполнителей в одном танце.
Выше находятся первые солистки и первые солисты. Их в труппе около 20 человек, они выступают в сольных танцах, исполняют вторые по значимости роли в балетах.
Далее — ведущие солистки и ведущие солисты, около 15 человек. У них в репертуаре главные партии. Со временем, если карьера развивается успешно, они поднимаются на следующую, более высокую ступень. Это балерины и премьеры. Балерина — значит первая среди танцовщиц. Премьер — высший титул для танцовщика. Как правило, финал любого классического балета завершается их совместным выступлением — pas de deux — па де де — танцем вдвоем. Они исполняют только главные партии.
Высший титул танцовщицы в труппах Большого и Мариинского театров — прима-балерина, то есть первая и лучшая среди балерин.
Для танцовщика экстра-класса рангом выше французы титула почему-то не придумали. Быть может, оттого, что лучше Короля-Солнца никого быть не могло!
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