Мариинский театр возвращает оригинального «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена

Мариинский театр возвращает легендарного «Щелкунчика» в оригинальной постановке Василия Вайнонена — той самой, что впервые появилась на сцене Кировского театра в 1934 году. Эту версию балета, где детские роли в первом акте исполняли воспитанники Ленинградского хореографического техникума (ныне Академия Вагановой), а во втором на сцену выходили взрослые артисты, снова можно будет увидеть в репертуаре.

Вайнонен задумал спектакль как историю взросления: Маша и Щелкунчик в начале балета — дети, радующиеся новогодней елке. Во сне они становятся взрослыми принцессой и принцом — взрослыми артистами — чтобы танцевать главное адажио. Этой зимой воспитанники Академии Вагановой вновь вернутся на сцену Мариинского, чтобы исполнить роли детей, как это было в версии 1934 года.