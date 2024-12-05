18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Поделиться:

Мариинский театр возвращает оригинального «Щелкунчика» в хореографии Василия Вайнонена

До конца года воспитанники Академии Вагановой будут исполнять детские партии в постановке.

VladyslaV Travel photo / Shutterstock

Мариинский театр возвращает легендарного «Щелкунчика» в оригинальной постановке Василия Вайнонена — той самой, что впервые появилась на сцене Кировского театра в 1934 году. Эту версию балета, где детские роли в первом акте исполняли воспитанники Ленинградского хореографического техникума (ныне Академия Вагановой), а во втором на сцену выходили взрослые артисты, снова можно будет увидеть в репертуаре.

Вайнонен задумал спектакль как историю взросления: Маша и Щелкунчик в начале балета — дети, радующиеся новогодней елке. Во сне они становятся взрослыми принцессой и принцом — взрослыми артистами — чтобы танцевать главное адажио. Этой зимой воспитанники Академии Вагановой вновь вернутся на сцену Мариинского, чтобы исполнить роли детей, как это было в версии 1934 года. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: