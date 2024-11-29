В БДТ состоится мировая премьера балетного спектакля «Две Анны» — о судьбах Ахматовой и Павловой

Постановка соберет на сцене ведущих солистов балетной труппы Большого театра и представит сценический байопик о жизнях культовых фигур Серебряного века.
В рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» пройдет мировая премьера балетного спектакля «Две Анны», посвященного жизни и творчеству двух выдающихся творцов Серебряного века — поэта Анны Ахматовой и балерины Анны Павловой. Впервые можно увидеть 1 и 2 февраля на сцене БДТ имени Товстоногова (событие появится на сайте фестиваля уже 1 декабря!). Проект объединит звезд балетной труппы Большого театра: Элеонору Севенард, Анастасию Сташкевич, Елизавету Кокореву, премьеров Вячеслава Лопатина, Дениса Родькина, ведущие солисты Еву Сергеенкову, Алексея Путинцева и Данила Потапцева. В роли Анны Ахматовой драматическая актриса БДТ Полина Маликова. Автор либретто и режиссер Феликс Михайлов вместе с композитором Ильей Демуцким и хореографами Юрием Посоховым и Павлом Глуховым воплотят на сцене трагикомическую историю о любви, страсти и творческих поисках.
Балетная история в двух частях была создана при участии топовых театралов — автором декораций стала пятикратный лауреат премии «Золотая маска» Мария Трегубова, а за костюмы отвечала дизайнер Светлана Тегин.
В первой части спектакля речь пойдет о драматической истории Анны Ахматовой и ее отношений с итальянским художником Амедео Модильяни. Этот период жизни поэтессы связан с ее медовым месяцем в Париже, где тайные встречи с Модильяни переросли в страстный роман. Балетная пластика хореографа Юрия Посохова развернется на фоне экспрессионистической музыки фортепианного квинтета фа минор Сезара Франка, исполненной камерным оркестром OpensoundOrchestra под руководством дирижера Андрея Коробейникова. Во втором отделении сюжет переключится на фигуру Анны Павловой, ее поисках гармонии в творчестве и жизни. Автором хореографии выступил Павел Глухов, а музыки – Илья Демуцкий.
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