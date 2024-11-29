В БДТ состоится мировая премьера балетного спектакля «Две Анны» — о судьбах Ахматовой и Павловой

В рамках Международного фестиваля искусств «Дягилев P.S.» пройдет мировая премьера балетного спектакля «Две Анны», посвященного жизни и творчеству двух выдающихся творцов Серебряного века — поэта Анны Ахматовой и балерины Анны Павловой. Впервые можно увидеть 1 и 2 февраля на сцене БДТ имени Товстоногова (событие появится на сайте фестиваля уже 1 декабря!). Проект объединит звезд балетной труппы Большого театра: Элеонору Севенард, Анастасию Сташкевич, Елизавету Кокореву, премьеров Вячеслава Лопатина, Дениса Родькина, ведущие солисты Еву Сергеенкову, Алексея Путинцева и Данила Потапцева. В роли Анны Ахматовой драматическая актриса БДТ Полина Маликова. Автор либретто и режиссер Феликс Михайлов вместе с композитором Ильей Демуцким и хореографами Юрием Посоховым и Павлом Глуховым воплотят на сцене трагикомическую историю о любви, страсти и творческих поисках.

Балетная история в двух частях была создана при участии топовых театралов — автором декораций стала пятикратный лауреат премии «Золотая маска» Мария Трегубова, а за костюмы отвечала дизайнер Светлана Тегин.