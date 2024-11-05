Большой театр едет с гастролями в Петербург! На сцене Мариинского представят возобновленный балет Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Спектакль — одна из ключевых московских премьер этого года.
Большой театр представит на сцене Мариинского-2 балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Увидеть обновленную постановку хореографа Леонида Лавровского и художника Петра Вильямса можно в рамках балетных гастролей московского театра с 6 по 9 ноября.
Премьера постановки состоялась на сцене Мариинского театра (в прошлом Кировского) в 1940 году. Первой исполнительницей заглавной партии Джульетты стала Галина Уланова, за которой на долгие годы символически закрепился этот образ. Именно благодаря балерине, перешедшей во время Великой Отечественной войны в Большой театр, постановка появилась в репертуаре московской сцены.
«Настоящая постановка — ни в коей мере не является механическим перенесением спектакля со сцены Театра имени Кирова. Мною был произведен радикальный пересмотр хореографического решения ряда сцен, углублены и видоизменены характеристики образов, пересмотрен танцевальный язык отдельных персонажей. Подобную же работу делает сейчас художник Петр Вильямс, видоизменяя и находя новые принципы решения декоративного оформления…», — писал Леонид Лавровский.
В апреле этого года возобновить оригинальный спектакль Леонида Лавровского на сцене Большого театра решился сын балетмейстера Михаил Лавровский — один из культовых исполнителей партии Ромео. Обновленный балет «Ромео и Джульетта» представили дирижер-постановщик Антон Гришанин, художник по возобновлению декораций Сергей Грачев, художник по костюмам Татьяна Ногинова и художник по свету Дамир Исмагилов.
«Сейчас другое время, другие страсти, другие стремления, другие вкусы. Это нельзя игнорировать, в театре новые спектакли должны быть обязательно. На современную тему, в современном ритме. Но нужно и беречь то старое, что несет большой смысл. Нельзя терять то, в чем была наша сила. Правде чувств, полнокровности эмоций, умению выстраивать больше сюжетные спектакли у нас учился весь мир», — говорит Михаил Лавровский.
В заглавных партиях на сцену Мариинского-2 6 ноября выйдут Елизавета Кокорева и Артем Овчаренко, 7 ноября — Анастасия Сташкевич и Макар Михалкин; 8 ноября — Светлана Захарова и Артемий Беляков; 9 ноября в 12:00 — Элеонора Севенард и Денис Родькин, а в 19:00 выступят Ева Сергеенкова и Владислав Лантратов. За дирижерским пультом всех показов — Павел Сорокин.
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