Большой театр едет с гастролями в Петербург! На сцене Мариинского представят возобновленный балет Прокофьева «Ромео и Джульетта»

Большой театр представит на сцене Мариинского-2 балет «Ромео и Джульетта» на музыку Сергея Прокофьева. Увидеть обновленную постановку хореографа Леонида Лавровского и художника Петра Вильямса можно в рамках балетных гастролей московского театра с 6 по 9 ноября.

Премьера постановки состоялась на сцене Мариинского театра (в прошлом Кировского) в 1940 году. Первой исполнительницей заглавной партии Джульетты стала Галина Уланова, за которой на долгие годы символически закрепился этот образ. Именно благодаря балерине, перешедшей во время Великой Отечественной войны в Большой театр, постановка появилась в репертуаре московской сцены.

«Настоящая постановка — ни в коей мере не является механическим перенесением спектакля со сцены Театра имени Кирова. Мною был произведен радикальный пересмотр хореографического решения ряда сцен, углублены и видоизменены характеристики образов, пересмотрен танцевальный язык отдельных персонажей. Подобную же работу делает сейчас художник Петр Вильямс, видоизменяя и находя новые принципы решения декоративного оформления…», — писал Леонид Лавровский.