«Сдвиг» проведет Вечер перформансов от московских танц-художников Вики Брызгаловой и Димы Магния

Второй перформанс, «{ТЫ ТУТ}», раскрывает ритуалы движения, навеянные традициями каларипаятту — древнего боевого искусства Южной Индии. Вика Брызгалова телом исследует природу цикличности и трансформации, возникающую при взаимодействии со «священным» местом. Этот танец затрагивает вопрос, можно ли найти в себе священное пространство, воплощая его в движениях.

«В этих работах Вики мне импонирует, как смело она бросает вызов обыденным вещам, как легко она зовёт Диму Магния согласиться на 30 минут смеха, как просто выстраивает в своем теле связи из каларипаятту. Казалось бы, смех и боевое искусство, причем тут танец? Но танец сначала мерцает, а потом начинает сочиться сквозь повторения, динамику, тела перформеров», — дополняет со-куратор студии Маша Шешукова.

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