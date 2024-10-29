«Сдвиг» проведет Вечер перформансов от московских танц-художников Вики Брызгаловой и Димы Магния

Проекты «{АХАХХАХА}» и «{ТЫ ТУТ}» объединены темой восприятия обыденности через движения и ритуалы.
2 и 3 ноября в студии «Сдвиг» пройдет вечер перформансов от московских танц-художников Вики Брызгаловой и Димы Магния. Оба перформанса в постановке Вики Брызгаловой поднимают вопросы о природе рутинного существования и телесных привычек. Проект «{АХАХХАХА}» представляет собой исследование смеха во всех его формах — от естественного до вынужденного. В процессе 30-минутного смеха Дима Магний проводит эксперимент над телесными и психофизическими реакциями, пытаясь понять, куда может привести тело и ум искусственно вызванный смех.
Второй перформанс, «{ТЫ ТУТ}», раскрывает ритуалы движения, навеянные традициями каларипаятту — древнего боевого искусства Южной Индии. Вика Брызгалова телом исследует природу цикличности и трансформации, возникающую при взаимодействии со «священным» местом. Этот танец затрагивает вопрос, можно ли найти в себе священное пространство, воплощая его в движениях.
«В этих работах Вики мне импонирует, как смело она бросает вызов обыденным вещам, как легко она зовёт Диму Магния согласиться на 30 минут смеха, как просто выстраивает в своем теле связи из каларипаятту. Казалось бы, смех и боевое искусство, причем тут танец? Но танец сначала мерцает, а потом начинает сочиться сквозь повторения, динамику, тела перформеров», — дополняет со-куратор студии Маша Шешукова.
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