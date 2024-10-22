Ксения Михеева и Борис Шипулин представят спектакли в рамках Вечера современной хореографии на сцене БДТ

Вечер современной хореографии от IDC (Центра современной хореографии) состоится 22 ноября — всемирный день психолога. В рамках программы покажут три пластических постановки, предлагающие взглянуть на подсознательное через призму движения. Главная цель события — привлечь внимание к современной хореографии в России.

Старт Вечеру даст балет «Хорошие люди» в постановке руководителя IDC, хореографа Бориса Шипулина. В отличие от многих современных постановщиков из «андеграунда», Шипулин создает классический танцевальный балет, сюжет которого не составит труда понять. Следом на Второй сцене БДТ можно будет увидеть «Вавилон» режиссера-хореографа Ксении Михеевой. Постановка расскажет истории пятерых человек, рефлексирующих на экзистенциальные темы. Петербургская контемпорари дива знакома театральной публике по постановкам «Последнее чаепитие» и «Место, которого еще не было», за которые Михеева получила две «Золотые Маски» (и премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!). В своих работах она переосмысляет литературу прошлого — в ее репертуаре танцевальные фантазии на пьесы Островского, Чехова и Беккета.

Завершит вечер премьера — спектакль «Диагноз» режиссера Сати Саркисьянц и хореографа Дарья Рузановой, в основу которого легла драматургия популяризатора психологии Полины Санаевой. Постановка затрагивает образ современной женщины: ее идентичности, осознанности и материнстве. Действие разворачивается в кабинете психолога, где правда обнажает раны.

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