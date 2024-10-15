Диана Вишнева выйдет на сцену Мариинского в балете «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова

Звездная прима-балерина Диана Вишнева исполнит главную партию в балете «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова 26 октября на исторической сцене Мариинского театра. К ней присоединится Дмитрий Пыхачов в роли шейха Шахриара, а Константин Зверев исполнит партию Раба Зобеиды. За дирижерским пультом встанет Валерий Овсянников.

Помимо «Шехеразады» в рамках вечера одноактных балетов покажут «Карнавал» на музыку Роберта Шумана, в заглавных партиях которого выйдут Яна Селина, Павел Михеев, Анастасия Асабен и Никита Копунов. Вечер продолжится постановкой «Видение розы» на музыку Карла Марии фон Вебера с Екатериной Осмолкиной и Евгенией Коноваловой, а также миниатюрой «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса в исполнении Марии Ильюшкиной.