Диана Вишнева выйдет на сцену Мариинского в балете «Шехеразада» на музыку Римского-Корсакова

Постановка станет частью вечера легендарных одноактных балетов.
Звездная прима-балерина Диана Вишнева исполнит главную партию в балете «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова 26 октября на исторической сцене Мариинского театра. К ней присоединится Дмитрий Пыхачов в роли шейха Шахриара, а Константин Зверев исполнит партию Раба Зобеиды. За дирижерским пультом встанет Валерий Овсянников.
Помимо «Шехеразады» в рамках вечера одноактных балетов покажут «Карнавал» на музыку Роберта Шумана, в заглавных партиях которого выйдут Яна Селина, Павел Михеев, Анастасия Асабен и Никита Копунов. Вечер продолжится постановкой «Видение розы» на музыку Карла Марии фон Вебера с Екатериной Осмолкиной и Евгенией Коноваловой, а также миниатюрой «Лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса в исполнении Марии Ильюшкиной.
Балет «Шехеразада» был впервые поставлен в 1910 году Михаилом Фокиным на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова в Париже на премьере «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Либретто написано по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Это одноактный балет, в котором рассказывается о шахе Шахриаре, который в порыве ревности и подозрений казнит своих жен. Одна из них, Шехеразада, спасает свою жизнь, усмиряя мужа захватывающими историями. В основе сюжета балета лежит одна из легенд: сцена из гарема, где жена шаха Зобеида изменяет ему с Золотым рабом, что приводит к трагическим последствиям.
Успех балета с хореографией Фокина в исполнении Иды Рубинштейн и восточными костюмами руки Льва Бакста был оглушительным. Постановка не единожды ставилась в различных редакциях, одна из самых известных — реконструкция Андриса Лиепы. Премьера в Мариинском театре состоялась в 1994 году. Декорации и костюмы к постановке Лиепы были созданы на основе эскизов Бакста Анной и Анатолием Нежным.
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