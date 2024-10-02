Легенда танца буто Кацура Кан выступит на Новой сцене Александринского театра и в «Особняке»

7 октября в рамках двухчастной программы «Буто на Новой. От Кана до Каннона: Разговор с Каном» Кацура Кан представит этюды и импровизации (каждый по 10 минут), созданные во время авторских классов по буто — авангардной формы японского танцевального театра, возникшей в 1950-х годах. Стиль родился как протест против устоявшихся канонов танца и общества в послевоенной Японии. Его основатели, Тацуми Хидзиката и Казуо Оно, искали новые способы выразить травматические переживания и внутренние конфликты, часто обращаясь к темам тела, смерти и разрушения. На Новую сцену Александринского театра выйдут танц-художники Григорий Глазунов, Наталья Жестовская, Тая Савина, Елена Ермак, Полина Зырянова и пластические артисты московского «Аппарат.театра»: Елена Королькова и Родион Барышев. Завершит событие дискуссия с Кацура Каном.

Следом, 8 октября, на той же площадке покажут перформанс хореографа Таи Савиной «Корпускул», который основан на основных техниках буто: методах работы с телом, пространством и звуком. Это первая проба контемпорари танцовщиков «Каннон Данс» в авангардном японском танце. Свою интерпретацию представят Аделина Алчинова, Оля Огородникова, Анна Чиркина, Мария Павлова, Кристина Васильчикова, Ван Цзе Фу, Ирина Поздеева и Ольга Перминова.

«“Корпускул” — довольно абстрактное название, в переводе с латыни означающее “частица”. Мы намеренно не стали ограничивать фантазию зрителя более точной формулировкой и надеемся, что в этой работе каждый найдёт свои образы, ассоциации и ответы. Подход к работе с телом и музыкой здесь отличается от классического. Поэтому внимание зрителя будет обращено в большей степени на качество телесности и атмосферу всего действия», — комментируют исполнители.