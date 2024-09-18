В Центре Курехина пройдет 11-й международный фестиваль видеоарта «Видеоформа»

С 2009 года фестиваль ежегодно исследует особенности видеоарта и знакомит с проектами современных художников, режиссеров и перформеров, среди которых — прима современного танца Ольга Цветкова, хореограф Рустам Нерустам, танц-компания Inner Company и многие другие.
Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, тема одиннадцатого международного фестиваля «Видеоформа» в этом году — взаимодействие пластического движения и современного танца с медиаискусством. События фестиваля пройдут с 23 сентября по 29 октября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина.
В рамках программы свои междисциплинарные коллаборации представят авторы, работающие с движением, звуком, светом, видео и системами искусственного интеллекта. Руководителем проекта стала Анастасия Курехина, а кураторами — Виктория Илюшкина и Олеся Туркина.
О фестивале:
«Видеоформа 11» предлагает взглянуть на танец как на расширенный медиум. Вступая в диалог с искусством видеоарта, танец обнаруживает себя в новых синкретических формах, взаимопроникая и образуя поэтическое единство с различными медиа: экраны, проекции, объекты, архитектура пространства и другие. Сложный текст движений, включающий в себя социокультурные ценности и смыслы современного культурного контекста, проходит через призму авторского восприятия и наложения особенностей технического воплощения замысла
Открытие фестиваля «Видеоформа 11» состоится 23 сентября с перформансом от танц-компании Inner Company. 28 сентября хореограф Анастасия Ребкало проведет перфолекцию «Танц-мемы. Междисциплинарное исследование на границе современного танца и мема», где расскажет о вирусных TikTok-танцах и объяснит, как на основе принципа стендапа «сетап и панчлайн» создать свой «виральный» танец.
29 сентября артисты ksuvrr, Савва, Stella, Кирилл Прохоров, Саша Обскури и Елизавета Семенова представят медиаперформанс «Я/Не Я», а 1 октября пройдет паблик-ток с междисциплинарным художником Полиной Лимье и хореографом Александром Челидзе на тему «Возможности взаимодействия хореографа и видеохудожника».
Александр Челидзе в центре
9 октября Челидзе совместно с хореографом и танцовщицей Ксаной Ковалевой представит пластический перформанс «Очевидная жертва» в одежде от авангардного бренда 139dec, а 11 октября Ольга Цветкова и режиссер Яна Исаенко проведут публичную дискуссию на тему творческого объединения «Алтуфьево».
15 октября исследователь кино и танца Дина Верютина прочтет лекцию «Российский кинотанец: между экспериментом и продакшеном».
19 октября современные электронные композиторы и пластические исполнители, среди которых Иван Белозерцев, Рустам Нерустам, tanzlabór и другие, представят концерт импровизаций в трех актах «Вероятности случайностей».
Фестиваль завершится 20 октября медиаперформансом Илоны Бородиной и Павла Шаргалы, а также пластическим медиа-спектаклем «Колобок» в исполнении Дениса Рублева.
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