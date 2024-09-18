В Центре Курехина пройдет 11-й международный фестиваль видеоарта «Видеоформа»

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, тема одиннадцатого международного фестиваля «Видеоформа» в этом году — взаимодействие пластического движения и современного танца с медиаискусством. События фестиваля пройдут с 23 сентября по 29 октября в Центре современного искусства имени Сергея Курехина.

В рамках программы свои междисциплинарные коллаборации представят авторы, работающие с движением, звуком, светом, видео и системами искусственного интеллекта. Руководителем проекта стала Анастасия Курехина, а кураторами — Виктория Илюшкина и Олеся Туркина.