Мариинский театр покажет «Бахчисарайский фонтан» — к 140-летию со дня рождения Бориса Асафьева

«"Бахчисарайский фонтан" открыл новую страницу в истории отечественного хореографического искусства, став первым советским балетом по мотивам литературной классики и первым спектаклем нового направления — хореодрамы», — рассказывают в Мариинском театре.

Ровно через 90 лет после мировой премьеры, состоявшейся в сентябре 1934 года, «Бахчисарайский фонтан» вновь можно будет увидеть 26 сентября на исторической сцене Мариинского театра. Показ приурочен также к 140-летию со дня рождения композитора Бориса Асафьева.