Мариинский театр покажет «Бахчисарайский фонтан» — к 140-летию со дня рождения Бориса Асафьева

Постановка создавалась буквально в «атмосфере творческих дискуссий прогрессивной культурной элиты Ленинграда» 1930-х годов. Балет «Бахчисарайский фонтан» был поставлен на музыку пионера советского музыковедения и композитора Бориса Асафьева, либретто по мотивам одноимённой южной поэмы Александра Пушкина написал драматург Николай Волков, а хореографию создал Ростислав Захаров, для которого этот балет стал громким дебютом.
«"Бахчисарайский фонтан" открыл новую страницу в истории отечественного хореографического искусства, став первым советским балетом по мотивам литературной классики и первым спектаклем нового направления — хореодрамы», — рассказывают в Мариинском театре.
Ровно через 90 лет после мировой премьеры, состоявшейся в сентябре 1934 года, «Бахчисарайский фонтан» вновь можно будет увидеть 26 сентября на исторической сцене Мариинского театра. Показ приурочен также к 140-летию со дня рождения композитора Бориса Асафьева.
В главных партиях выйдут артисты Оксана Скорик, Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Максим Изместьев. За дирижерским пультом — Борис Грузин.
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