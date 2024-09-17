18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Мариинский театр покажет «Бахчисарайский фонтан» — к 140-летию со дня рождения Бориса Асафьева

Постановка создавалась буквально в «атмосфере творческих дискуссий прогрессивной культурной элиты Ленинграда» 1930-х годов. Балет «Бахчисарайский фонтан» был поставлен на музыку пионера советского музыковедения и композитора Бориса Асафьева, либретто по мотивам одноимённой южной поэмы Александра Пушкина написал драматург Николай Волков, а хореографию создал Ростислав Захаров, для которого этот балет стал громким дебютом.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

«"Бахчисарайский фонтан" открыл новую страницу в истории отечественного хореографического искусства, став первым советским балетом по мотивам литературной классики и первым спектаклем нового направления — хореодрамы», — рассказывают в Мариинском театре.

Ровно через 90 лет после мировой премьеры, состоявшейся в сентябре 1934 года, «Бахчисарайский фонтан» вновь можно будет увидеть 26 сентября на исторической сцене Мариинского театра. Показ приурочен также к 140-летию со дня рождения композитора Бориса Асафьева.

Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра
Изображение предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

В главных партиях выйдут артисты Оксана Скорик, Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Максим Изместьев. За дирижерским пультом — Борис Грузин.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: