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Балет

Независимые танц-художники и перформеры устроят вечер «Откровения» в студии «Сдвиг»

И представят четыре пластические премьеры!

tanzlabor.ru / tanz_performa

Вечер «Откровения» состоится в рамках второго сезона серии хореографических выступлений петербургских контемпорари-артистов, в рамках которых исполнители на языке пластики «говорят» о насущном, «сублимируя размышления в поэтические танцевальные высказывания».

Следующую главу откроют 8 сентября три дуэтные работы и одна сольная: хореограф и номинант премии Золотая Маска («Лучшая женская роль») Ксения Семенова представит постановку I smile when you smile в исполнении Екатерины Березиной и Алины Черноморец, а перформер Адэлина Алчинова выступит с номером «Особенности приготовления», созданным совместно с танц-драматургом Соней Дымщиц. Вечер продолжится выступлением Настасьи Суриковой и Рустама Нерустама, которые покажут размышление о личных границах «Стоп-слово», а завершится показом аудио-визуальной медитации хореографа Светланы Леничко «ничто-нечто».

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