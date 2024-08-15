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Балет

Ксения Михеева представит пластический спектакль о природе игр Homo Ludens на Новой сцене Александринского театра

Впервые фрагмент постановки музы петербургского контемпорари был показан в июне.

Фото: Надежда Дискант

Как рассказали «Собака.ru» в команде Александринского театра, в сентябре на Новой сцене петербургский хореограф и лицо программы «Новый танец» представит театрализованный перформанс Homo Ludens, премьера которого состоится 10 сентября. В рамках этого проекта Ксения Михеева с помощью языка движения и пластики расскажет о теории играющего человека и о том, как через игры люди учатся конкурировать, бороться, устанавливать правила и сталкиваться с ситуацией, когда они нарушаются. Проект Homo Ludens в исполнении самой Михеевой, Александра Перцева, Кати Ганюшиной и Алисы Молчановой ставит перед участниками действия и зрителями простой вопрос: как с помощью природы игр человек может понять мир, в котором мы живем? Спектакль создан при поддержке Генерального консульства Израиля в Петербурге.

Концепция играющего человека была впервые рассмотрена нидерландским философом и историком Йоханом Хейзингой в одноименном со спектаклем трактате 1938 года. В нем исследователь освещал игру не только как источник развлечения, но и как основополагающий аспект человеческого опыта, который влияет на культуру, искусство и даже на серьезные социальные и культурные институты.

Как Ксения Михеева поставила танцспектакль о сосуществовании искусственного интеллекта и человека

Петербургский хореограф знакома театральной публике по постановкам «Последнее чаепитие» и «Место, которого еще не было», за которые Михеева получила две «Золотые Маски» (и премию «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга»!). В своих работах она переосмысляет литературу прошлого — в ее репертуаре танцевальные фантазии на пьесы Островского, Чехова и Беккета. 

Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Генерального консульства Государства Израиль
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Генерального консульства Государства Израиль
Изображения предоставлены Собака.ru пресс-службой Генерального консульства Государства Израиль

Премьера спектакля Homo Ludens состоится 10 сентября на Новой сцене Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49А.

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