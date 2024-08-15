Как рассказали «Собака.ru» в команде Александринского театра, в сентябре на Новой сцене петербургский хореограф и лицо программы «Новый танец» представит театрализованный перформанс Homo Ludens, премьера которого состоится 10 сентября. В рамках этого проекта Ксения Михеева с помощью языка движения и пластики расскажет о теории играющего человека и о том, как через игры люди учатся конкурировать, бороться, устанавливать правила и сталкиваться с ситуацией, когда они нарушаются. Проект Homo Ludens в исполнении самой Михеевой, Александра Перцева, Кати Ганюшиной и Алисы Молчановой ставит перед участниками действия и зрителями простой вопрос: как с помощью природы игр человек может понять мир, в котором мы живем? Спектакль создан при поддержке Генерального консульства Израиля в Петербурге.

Концепция играющего человека была впервые рассмотрена нидерландским философом и историком Йоханом Хейзингой в одноименном со спектаклем трактате 1938 года. В нем исследователь освещал игру не только как источник развлечения, но и как основополагающий аспект человеческого опыта, который влияет на культуру, искусство и даже на серьезные социальные и культурные институты.