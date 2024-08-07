Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, балет «Лебединое озеро» считается жемчужиной репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона с момента премьеры в 2015 году. Декорации к постановке были созданы художником Вячеславом Окуневым с оглядкой на шедевры мировой живописи и классические балетные традиции.

Сюжет постановки, вдохновленный славянскими и немецкими народными сказками, рассказывает историю принца Зигфрида, который влюбляется в Одетту — девушку, заколдованную в лебедя злым волшебником Ротбартом.