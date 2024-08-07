В ведущей роли принца Зигфрида на историческую сцену выйдет премьер театра Владимир Шкляров.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, балет «Лебединое озеро» считается жемчужиной репертуара Театра балета имени Леонида Якобсона с момента премьеры в 2015 году. Декорации к постановке были созданы художником Вячеславом Окуневым с оглядкой на шедевры мировой живописи и классические балетные традиции.
Сюжет постановки, вдохновленный славянскими и немецкими народными сказками, рассказывает историю принца Зигфрида, который влюбляется в Одетту — девушку, заколдованную в лебедя злым волшебником Ротбартом.
Завершающую 241-й театральный сезон постановку можно будет увидеть 10 августа. К премьеру Владимиру Шклярову присоединятся Елена Чернова в роли Одетты и Одиллии, а также Александр Михирев, который исполнит роль Ротбарта. За дирижерский пульт встанет Иосиф Нурдаев.
11 августа балет повторят дважды: днем и вечером. В роли принца Зигфрида на сцену выйдет Вячеслав Спильчевский, а руководить оркестром будет Игорь Томашевский.
«Лебединое озеро» — это четырехактный балет Петра Чайковского, сочиненный в 1875–1876 годах и впервые представленный публике в 1877 году на сцене Большого театра в Москве в постановке Венцеля Рейзингера. В первой хореографической редакции балет не имел успеха, поэтому в будущем перенес множество пластических интерпретаций. Среди разных прочтений до нашего времени дошла трактовка балетмейстеров Мариуса Петипа и Льва Иванова, которая считается классической. Петипа создал хореографию для первого и третьего актов (дворцовые сцены), которые выделяются своей технической сложностью и строгостью традиционных форм, а Иванов, в свою очередь, поставил второй и четвертый акты (лунное озеро с лебедями, включая «Танец маленьких лебедей»), которые славятся своей поэтичностью и лиризмом. Авторами либретто стали Владимир Бегичев и Василий Гельцер.
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