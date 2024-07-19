Балет рассказывает историю механической куклы, созданной эксцентричным изобретателем доктором Коппелиусом. Либретто на музыку французского композитора написали Шарль-Луи-Этьен Нюиттер и Артюр Сен-Леон на основе рассказа Эрнста Гофмана «Песочный человек».
Впервые увидеть новую сценическую версию балета можно 25, 26, 27 и 28 июля на сцене Мариинского театра. Сказочная история о мастере Коппелиусе и его искусно сделанных куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц — это новый проект творческого дуэта хореографа Александра Сергеева и художника и основателя модного дома House of Leo Леонида Алексеева. Балет станет продолжением плодотворного сотрудничества, итогами которого стали хитовые «Двенадцать» Тищенко и «Концертные танцы» на музыку Стравинского. Музыкальным руководителем выступает Мариинского театра Валерий Гергиев. Новая постановка призвана стать семейным спектаклем — в комедийном сюжете нашлось место даже для пантомимных сцен.
25 июля главные партии исполнят Надежда Батоева, Кимин Ким, Мей Нагахиса и Константин Зверев. 26 июля — Рената Шакирова, Филипп Степин, Мария Ширинкина и Максим Зюзин. 27 июля на сцену выйдут Олеся Новикова, Тимур Аскеров, Мей Нагахиса и Роман Беляков. 28 июля в 12:00 —Александра Хитеева, Никита Корнеев, Влада Бородулина и Эван Капитен, а в рамках вечернего показа выступят Мария Ширинкина, Анастасия Лукина, Евгений Коновалов, Константин Зверев.
Режиссер постановки:
В нашей постановке все персонажи из мира кукол – и в первую очередь Коппелия – не механические роботы, как мы привыкли. Напротив, они очень пластичны – причем настолько, насколько это невозможно, неестественно для людей. Это будет неоклассическая хореография. А вот Франц, Сванильда, их друзья и подруги, то есть персонажи, относящиеся к миру людей, решены техникой классического танца.
Премьера «Коппелия» на музыку Лео Делиба состоялась в Парижской опере в 1870 году. Оригинальная постановка в хореографии Артюра Сен-Леона имела оглушительный успех и открыла путь для дальнейшего развития комического балета. С первого показа спектакль стал фаворитом театрального репертуара, его в разное время ставили балетмейстеры Мариус Петипа, Ролан Пети и Сергей Вихарев. Петербургская премьера состоялась в 1884 году на сцене Большого Каменного театра в хореографии Петипа. В рамках театрального мира балет считается одним из долгожителей — в этом году ему 154 года!
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