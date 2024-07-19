Впервые увидеть новую сценическую версию балета можно 25, 26, 27 и 28 июля на сцене Мариинского театра. Сказочная история о мастере Коппелиусе и его искусно сделанных куклах, в главную из которых влюбляется юноша Франц — это новый проект творческого дуэта хореографа Александра Сергеева и художника и основателя модного дома House of Leo Леонида Алексеева. Балет станет продолжением плодотворного сотрудничества, итогами которого стали хитовые «Двенадцать» Тищенко и «Концертные танцы» на музыку Стравинского. Музыкальным руководителем выступает Мариинского театра Валерий Гергиев. Новая постановка призвана стать семейным спектаклем — в комедийном сюжете нашлось место даже для пантомимных сцен.

25 июля главные партии исполнят Надежда Батоева, Кимин Ким, Мей Нагахиса и Константин Зверев. 26 июля — Рената Шакирова, Филипп Степин, Мария Ширинкина и Максим Зюзин. 27 июля на сцену выйдут Олеся Новикова, Тимур Аскеров, Мей Нагахиса и Роман Беляков. 28 июля в 12:00 —Александра Хитеева, Никита Корнеев, Влада Бородулина и Эван Капитен, а в рамках вечернего показа выступят Мария Ширинкина, Анастасия Лукина, Евгений Коновалов, Константин Зверев.