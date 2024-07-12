18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Мариинский театр везет оперу «Руслана и Людмилу» Глинки и балет «Бахчисарайский фонтан» Асафьева в Москву

Гастроли оперной и балетной трупп театра со спектаклями из золотого фонда пройдут на Исторической и Новой сценах Большого театра уже на следующей неделе.

Руслан и Людмила
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Руслан и Людмила

Мариинский театра везет целых две версии эпохальной оперы «Руслана и Людмилы» — сокращенный вариант адаптировали для семейного просмотра. Показы постановки пройдут 17, 18, 20 и 21 июля под управлением Валерия Гергиева, а 20 июля за пульт выйдет дирижер Большого театра Антон Гришанин.

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, опера Глинки «Руслан и Людмила» входит в репертуар Мариинского театра уже почти два века. В современной постановке опера увидела свет в 1994 году, став «своего рода энциклопедией большого русского стиля». В опере-сказке по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» акцентируется не только музыкальная составляющая, но и визуальное и сценическое оформление — в спектакле воспроизводятся краски и орнаменты 1904 года, над которыми работали Константин Коровин и Александр Головин.

Бахчисарайский фонтан
Фото: Михаил Вильчук/Мариинский театр

Бахчисарайский фонтан

Гастроли Мариинского театра в Большом также представят балетный хайлайт — постановку «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева. Это первый советский балет по мотивам литературной классики и первый в своем роде драмбалет, основная идея которого — пластическая передача зрителю глубины переживания и эмоций. Главные партии 17 июля исполнят солисты балетной труппы Мария Ильюшкина, Никита Корнеев, Роман Беляков, Виктория Терешкина и Максим Изместьев. 18 июля — Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Оксана Скорик и Халид Мардини. 19 июля на Новую сцену Большого театра выйдут Камилла Мацци, Алексей Тимофеев, Сослан Кулаев, Мария Буланова и Максим Изместьев, а 20 июля — Мария Ильюшкина, Никита Корнеев, Роман Беляков и Виктория Терешкина. В рамках заключительного показа 21 июля ведущие роли исполнят Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Оксана Скорик и Максим Изместьев.

16+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: