Мариинский театр везет оперу «Руслана и Людмилу» Глинки и балет «Бахчисарайский фонтан» Асафьева в Москву

Мариинский театра везет целых две версии эпохальной оперы «Руслана и Людмилы» — сокращенный вариант адаптировали для семейного просмотра. Показы постановки пройдут 17, 18, 20 и 21 июля под управлением Валерия Гергиева, а 20 июля за пульт выйдет дирижер Большого театра Антон Гришанин.

Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, опера Глинки «Руслан и Людмила» входит в репертуар Мариинского театра уже почти два века. В современной постановке опера увидела свет в 1994 году, став «своего рода энциклопедией большого русского стиля». В опере-сказке по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» акцентируется не только музыкальная составляющая, но и визуальное и сценическое оформление — в спектакле воспроизводятся краски и орнаменты 1904 года, над которыми работали Константин Коровин и Александр Головин.