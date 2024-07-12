Мариинский театр везет оперу «Руслана и Людмилу» Глинки и балет «Бахчисарайский фонтан» Асафьева в Москву

Гастроли оперной и балетной трупп театра со спектаклями из золотого фонда пройдут на Исторической и Новой сценах Большого театра уже на следующей неделе.
Руслан и Людмила
Мариинский театра везет целых две версии эпохальной оперы «Руслана и Людмилы» — сокращенный вариант адаптировали для семейного просмотра. Показы постановки пройдут 17, 18, 20 и 21 июля под управлением Валерия Гергиева, а 20 июля за пульт выйдет дирижер Большого театра Антон Гришанин.
Как рассказали «Собака.ru» в Мариинском театре, опера Глинки «Руслан и Людмила» входит в репертуар Мариинского театра уже почти два века. В современной постановке опера увидела свет в 1994 году, став «своего рода энциклопедией большого русского стиля». В опере-сказке по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» акцентируется не только музыкальная составляющая, но и визуальное и сценическое оформление — в спектакле воспроизводятся краски и орнаменты 1904 года, над которыми работали Константин Коровин и Александр Головин.
Бахчисарайский фонтан
Гастроли Мариинского театра в Большом также представят балетный хайлайт — постановку «Бахчисарайский фонтан» на музыку Бориса Асафьева. Это первый советский балет по мотивам литературной классики и первый в своем роде драмбалет, основная идея которого — пластическая передача зрителю глубины переживания и эмоций. Главные партии 17 июля исполнят солисты балетной труппы Мария Ильюшкина, Никита Корнеев, Роман Беляков, Виктория Терешкина и Максим Изместьев. 18 июля — Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Оксана Скорик и Халид Мардини. 19 июля на Новую сцену Большого театра выйдут Камилла Мацци, Алексей Тимофеев, Сослан Кулаев, Мария Буланова и Максим Изместьев, а 20 июля — Мария Ильюшкина, Никита Корнеев, Роман Беляков и Виктория Терешкина. В рамках заключительного показа 21 июля ведущие роли исполнят Мария Ширинкина, Евгений Коновалов, Данила Корсунцев, Оксана Скорик и Максим Изместьев.
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