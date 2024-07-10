Андриан Фадеев родился 22 октября 1977 года в Ленинграде. Окончил Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой (класс В. Семенова). В 1995 году вошел в состав труппы Мариинского театра, а с 1997-го стал ее ведущим солистом. Исполнял главные партии в спектаклях Берлинской, Римской, Мюнхенской оперы и Национального театра Токио, а также в балетах Джорджа Баланчина и Джона Ноймайера.

«Любое сценическое решение должно быть продиктовано творческой логикой. Главное — балет должен быть интересным театральным зрелищем. […] Нужно поддерживать молодые таланты и давать им возможность работать на большой сцене. […] Экспериментальные постановки, номера современной хореографии — это то, что позволяет нам все время смотреть вперед», — говорил о балете танцовщик.

Завершив танцевальную карьеру, в 2011 году Андриан Фадеев стал худруком Театра балета имени Якобсона. Теперь он возглавит балетную труппу Мариинского театра.

«За годы работы в Мариинском театре блестящий премьер создал на сцене целую галерею запоминающихся образов, исполнив главные партии в самых знаковых постановках мирового репертуара: как в классических балетах наследия, так и в культовых спектаклях XX и XXI веков. Сегодня Андриан Фадеев возвращается в родные стены Мариинского театра в новом статусе», — сообщили в Мариинском театре.