В Мариинском театре покажут балет Стравинского «Жар-птица»

В Мариинском театре балет появился лишь в 1921 году с хореографией Федора Лопухова. Оригинальный спектакль петербуржцы смогли увидеть ли в конце XX века. Сейчас постановка идет с оригинальной хореографией и историческими костюмами сказочных персонажей.

Дебютный балет в творческой карьере Игоря Стравинского , покоривший Париж, пройдет вновь на исторической сцене Мариинского театра 28 июня. Главные балетные партии исполнят Мария Буланова, Андрей Ермаков, Леа Томассон и Сослан Кулаев. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — дирижер Арсений Шупляков.