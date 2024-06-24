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Балет

В Мариинском театре покажут балет Стравинского «Жар-птица»

Премьера постановки Михаила Фокина с оформлением Льва Бакста и Александра Головина состоялась в рамках дягилевской антрепризы в Парижской опере в 1910-м году. 

В Мариинском театре балет появился лишь в 1921 году с хореографией Федора Лопухова. Оригинальный спектакль петербуржцы смогли увидеть ли в конце XX века. Сейчас постановка идет с оригинальной хореографией и историческими костюмами сказочных персонажей.

Дебютный балет в творческой карьере Игоря Стравинского , покоривший Париж, пройдет вновь на исторической сцене Мариинского театра 28 июня. Главные балетные партии исполнят Мария Буланова, Андрей Ермаков, Леа Томассон и Сослан Кулаев. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — дирижер Арсений Шупляков.

mariinsky.ru / Мариинский театр

Балет «Жар-птица» пройдет 28 июня 2024 года на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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