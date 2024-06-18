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Балет

В Екатерининском собрании пройдет танц-вечер от хореографов «Академии нового танца» Ольги Цветковой

Танц-художники Святослав Мельников, Рустам Нерустам, Юлия Очаковская, Полина Прокопьева и Карина Селиверстова в рамках одного вечера покажут пластическую работу с пространством black box.

Хореограф и танцовщица Ольга Цветкова училась модер­ну и джаз-танцу в родном Екатеринбурге. В 17 лет переехала в Москву, где попала в класс к мастеру контемпорари Александру Пепеля­еву. После Цветкова отправилась в Амстердам, куда поступила в магистрату­ру на режиссуру, затем получила стипендию про­граммы DanceWeb 2017 в Вене. Переехав в Петербург, хореограф поставила перформансы для фестивалей, Дома Ра­дио и Новой сцены Александринского театра. Ее «Академия нового танца», предназначенная для расширения и углубления пластического опыта, композиционного мышления хореографов современного танца и танц-художников, открылась осенью 2023 года. Среди тьюторов программы Абишек Тапар (Голландия / Индия), Лилач Пнина Ливне (Израиль), Владимир Горлинский (Россия), Дина Хусейн (Россия / Франция), Нина Гастева (Россия), Аарон Шустер (Голландия) и другие.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

В рамках годовой программы хореографы изучали документальную хореографию, хореографические пратитуры, импровизацию: break your pattern, философию и танец, танц-драматургию, режиссуру в современном танце, ритуалы и перформансы. Аккумулируя свои знания хореографы создали танцевальные постановки, отражающие их индивидуальный художественный почерк.

1 июля выпускники набора 2023-2024 года «Академии нового танца» Святослав Мельников, Рустам Нерустам, Юлия Очаковская, Полина Прокопьева, Карина Селиверстова представят пять хореографических работ, созданных в рамках концепции black box. Концепция black box в контемпорари связана с особым пространством, которое представляет собой простое, минималистичное помещение, обычно черного цвета, предназначенное для выполнения различных постановок. Этот  «черный ящик» позволяет танцорам и хореографам максимально сосредоточиться на движении, свете и звуке без отвлекающих факторов, таких как сложные декорации или специфическая сценография.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой «Петербург-концерт»

«Академия нового танца. Вечер №1» состоится 1 июля в Екатерининском собрании на набережной канала Грибоедова, 88-90.

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