В Екатерининском собрании пройдет танц-вечер от хореографов «Академии нового танца» Ольги Цветковой

В рамках годовой программы хореографы изучали документальную хореографию, хореографические пратитуры, импровизацию: break your pattern, философию и танец, танц-драматургию, режиссуру в современном танце, ритуалы и перформансы. Аккумулируя свои знания хореографы создали танцевальные постановки, отражающие их индивидуальный художественный почерк.

1 июля выпускники набора 2023-2024 года «Академии нового танца» Святослав Мельников, Рустам Нерустам, Юлия Очаковская, Полина Прокопьева, Карина Селиверстова представят пять хореографических работ, созданных в рамках концепции black box. Концепция black box в контемпорари связана с особым пространством, которое представляет собой простое, минималистичное помещение, обычно черного цвета, предназначенное для выполнения различных постановок. Этот «черный ящик» позволяет танцорам и хореографам максимально сосредоточиться на движении, свете и звуке без отвлекающих факторов, таких как сложные декорации или специфическая сценография.