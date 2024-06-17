Танцстудия «Сдвиг» проведет фестиваль контемпорари «Танец без ума от себя и от любви»

В рамках фестиваля также предусмотрены три лаборатории, занятия которых будут проходить в студии «Сдвиг» и на улицах города под чутким руководством «ПО.В.С.ТАНЦЫ», танцевального кооператива «Айседорино горе» и Веры Приклонской. По итогам лаборатории начинающие танц-художники представят перформансы «Невидимый танец» и на «Совесткий жест» 10 августа. Последним перформансом программы станет «Действие» 11 августа.

Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» пройдет с 26 июля по 11 августа на разных площадках.

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