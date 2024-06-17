Танцстудия «Сдвиг» проведет фестиваль контемпорари «Танец без ума от себя и от любви»

В программе второго инди-феста 10 актуальных перформансов от ведущих современных хореографов из разных городов, а также лаборатории для начинающих танцовщиков под руководством кураторов «ПО.В.С.ТАНЦЫ», танцевального кооператива «Айседорино горе» и Веры Приклонской.
До конца лета осталось не много, но провести его в движении никогда не поздно — танцстудия «Сдвиг» запускает второй выпуск инди-фестиваля современного танца «Танец без ума от себя и от любви», в рамках которого с 26 июля по 11 августа культурные площадки и улицы Петербурга наполнятся контемпорари. По словам организаторов фестиваля, основной миссией проекта стала популяризация современных танцевальных практик среди гостей и жителей города.
Командой проекта — Анной Кравченко, Антоном Вдовиченко, Марией Шешуковой, Камилем Мустафаевым и Таней Заскалько — было рассмотрено 55 заявок к участию в фестивале.
В июле на площадках города встречаем: переосмысление барочной секвенции stabat mater и индийского жанра дхрупад от танцевальной компании «Земные радости» «И мир бы стал лучшим местом» 26 июля; танц-перформанс от Любавы Белько и Зарины Макашевой «Колокола из глубины. Супернереально» 27 июля; 28 июля — перформативную постановку «Промежуток времени, за который небесное тело совершает один поворот вокруг своей оси относительно центра солнца» в постановке хореографа Дарьи Платоновой и при участии Ксении Земсковой, Камиллы Абдулкеримовой, Алины Гужвой и Даниила Казанцева; 28 июля — перформанс Now артистов Анастасии Соловьевой, Елены Феоктистовой, Олеси Мелентьевой и Татьяны Мельниковой (SUSS dance company) под руководством московского хореографа Ксении Бурмистровой.
Августовская программа открывается 2 августа танцевальным перформансом Валентины Луценко, созданным при поддержке ГЭС-2, «Хора». 3 августа смотрим работу Маши Яшниковой-Ткаченко и Ксюши Земсковой «..не что иное, как радость», а также проекты «И весь этот бред» и Bodylanguage. 4 августа состоится показ постановки «Твари», а 9 августа — «Перекати-поле».
В рамках фестиваля также предусмотрены три лаборатории, занятия которых будут проходить в студии «Сдвиг» и на улицах города под чутким руководством «ПО.В.С.ТАНЦЫ», танцевального кооператива «Айседорино горе» и Веры Приклонской. По итогам лаборатории начинающие танц-художники представят перформансы «Невидимый танец» и на «Совесткий жест» 10 августа. Последним перформансом программы станет «Действие» 11 августа.
Фестиваль «Танец без ума от себя и от любви» пройдет с 26 июля по 11 августа на разных площадках.
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