18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Выпускники Академии балета имени Вагановой выступят с отчетным концертом в Мариинском театре

В хореографической программе трех отчетных выступлений: «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго, «Вегерская рапсодия» Ференца Листа, Pas d’action из балета «Наяда и рыбак», «Танцы на свадьбе», третий акт балета «Спящая красавица» и многое другое.

mariinsky.ru / Мариинский театр

Выпускные спектакли воспитанников 282-й выпуска самой известной балетной академии Петербурга поставят на сцене Мариинского театра 6, 9 и 14 июня. Большой балетный концерт будет разделен на три отделения и покажет как сцены из старинных постановок («Пробуждение Флоры» Дриго), так и более классические примеры («Спящая красавица» Чайковского).

Бывшие студенты представят «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго, «Вегерскую рапсодию» Ференца Листа, Pas d’action из балета «Наяда и рыбак», «Танцы на свадьбе» и третий акт балета «Спящая красавица». Спектакль «Танцы на свадьбе» на на музыку Энрике Гранадоса был поставлен специально для вагановцев руководителем балетной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максимом Севагиным. Музыку исполнит пианистка Мария Зыкова.

Выпускные спектакли Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой состоятся 6, 9 и 14 июня на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: