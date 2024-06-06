Выпускники Академии балета имени Вагановой выступят с отчетным концертом в Мариинском театре

Выпускные спектакли воспитанников 282-й выпуска самой известной балетной академии Петербурга поставят на сцене Мариинского театра 6, 9 и 14 июня. Большой балетный концерт будет разделен на три отделения и покажет как сцены из старинных постановок («Пробуждение Флоры» Дриго), так и более классические примеры («Спящая красавица» Чайковского).

Бывшие студенты представят «Розарий» из балета «Пробуждение Флоры» Риккардо Дриго, «Вегерскую рапсодию» Ференца Листа, Pas d’action из балета «Наяда и рыбак», «Танцы на свадьбе» и третий акт балета «Спящая красавица». Спектакль «Танцы на свадьбе» на на музыку Энрике Гранадоса был поставлен специально для вагановцев руководителем балетной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Максимом Севагиным. Музыку исполнит пианистка Мария Зыкова.

Выпускные спектакли Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой состоятся 6, 9 и 14 июня на исторической сцене Мариинского театра на Театральной площади, 1.

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