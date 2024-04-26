Юрий Смекалов представит балет «Медный всадник» на сцене Мариинского театра — к 75-летию со дня премьеры спектакля

Народные гуляния, бал у царя, пляски моряков и бушующие воды Невы — на фоне зрелищных сцен разворачиваются невыдуманные исторические события и, конечно, любовная драма. В основу сюжета балета легла одноименная поэма Александра Пушкина, а также роман «Арап Петра Великого» и поэма «Домик в Коломне».

Как рассказали «Собака.ru» в команде Мариинского театра, в новой постановке Юрия Смекалова сменились акценты. «Медный всадник» в прочтении Захарова — это ода городу, а центральной идеей актуального балета станет по словам Смекалова «простое человеческое счастье, о котором говорил и Пушкин». Кроме того, были усложнены хореографические партии исполнителей: «В своей постановке я стараюсь сохранить хореографическую мысль Захарова, но хочу показать ее в новом ракурсе, чтобы спектакль обрел актуальность для сегодняшней публики».