Юрий Смекалов представит балет «Медный всадник» на сцене Мариинского театра — к 75-летию со дня премьеры спектакля

Впервые сочинение Рейнгольда Глиера на либретто Петра Аболимова в постановке балетмейстера Ростислава Захарова было сыграно на сцене Театра оперы и балета имени Кирова (сейчас Мариинский) в 1949 году. В спектакле прозвучал «Гимн Великому городу», музыка для которого в будущем действительно станет официальным символом Петербурга.
В постановке Юрия Смекалова балет «Медный всадник» впервые пройдет 28, 29 апреля и 1 мая на Второй сцене Мариинского театра — одновременно к 75-летию со дня мировой премьеры и в преддверии Дня города (27 мая). В главных партиях выйдут Виктория Терешкина, Владимир Шкляров, Тимур Аскеров, Рената Шакирова, Оксана Скорик, Александр Сергеев и другие звездные артисты балетной труппы. 28 апреля, перед спектаклем состоится творческая встреча зрителей с наследниками композитора Олегом и Ириной Глиэр, исполняющим обязанности руководителя балетной труппы театра Юрием Фатеевым, художником-постановщиком спектакля 2016 года Андреем Севбо и хореографом-постановщиком Юрием Смекаловым. Посетить встречу смогут зрители балета по билетам, а увидеть трансляцию будет возможно на сайте.
Народные гуляния, бал у царя, пляски моряков и бушующие воды Невы — на фоне зрелищных сцен разворачиваются невыдуманные исторические события и, конечно, любовная драма. В основу сюжета балета легла одноименная поэма Александра Пушкина, а также роман «Арап Петра Великого» и поэма «Домик в Коломне».
Как рассказали «Собака.ru» в команде Мариинского театра, в новой постановке Юрия Смекалова сменились акценты. «Медный всадник» в прочтении Захарова — это ода городу, а центральной идеей актуального балета станет по словам Смекалова «простое человеческое счастье, о котором говорил и Пушкин». Кроме того, были усложнены хореографические партии исполнителей: «В своей постановке я стараюсь сохранить хореографическую мысль Захарова, но хочу показать ее в новом ракурсе, чтобы спектакль обрел актуальность для сегодняшней публики».
Постановщик, артист балета:
Ростислав Захаров — один из моих любимых хореографов. В его спектаклях есть очень глубокий внутренний импульс, который мы не всегда чувствуем в современных постановках. Сложные движения, музыкальность сегодня часто есть, а души нет. Моей главной целью было сохранить связь времен: бережно восстановить качественный и интересный хореографический материал наследия (премьеру мы готовили вместе с танцовщиками, участвовавшими в спектакле Захарова) и дополнить его сочиненной в этом стиле новой хореографией — такой, чтобы ее было интересно танцевать современным артистам.
Балет «Медный всадник» в постановке Юрия Смекалова пройдет 28, 29 апреля и 1 мая на Второй сцене Мариинского театра на улице Декабристов, 34.
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