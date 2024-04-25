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Балет

Иван Васильев заменит Николая Цискаридзе в балете «Тщетная предосторожность». Но всего два раза!

Ректор Академии Вагановой не сможет исполнить партию Вдовы Симоны, спектакль с его участием перенесли на сентябрь.

Иван Васильев
Чарльз Томпсон

Иван Васильев

Николай Цискаридзе
Валентин Блох

Николай Цискаридзе

24 апреля стало известно, что состоится замена исполнителя партии Вдовы Симоны — Николай Цискаридзе не сможет выйти на сцену 17 и 18 мая. 

«Вы, конечно, знаете, что я занимаю ответственную должность ректора Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой. Эта должность связана с выполнением огромного круга обязанностей, которые не всегда позволяют мне личное счастье встречи со зрителями. К сожалению, в связи с производственной необходимостью я не смогу выступить на сцене Михайловского театра в спектаклях «Тщетная предосторожность» 17 и 18 мая. По согласованию с театром спектакли с моим участием переносятся на 20 и 21 сентября. Билеты остаются действительными», — такое сообщение 24 апреля опубликовал официальный канал артиста в Telegram.

Позднее на сайте и в социальных сетях Михайловского театра появилось объявление, что заменит Цискаридзе в роли Вдовы Симоны заслуженный артист России Иван Васильев: «Это будет его единственное выступление в этой роли, и мы уверены, что зрителей ждут незабываемые спектакли! Роль Лизы исполнит Анжелина Воронцова, роль Колена — Никита Четвериков».

Для тех, кто хочет увидеть Николая Цискаридзе в «Тщетной предосторожности» придется подождать до 20 и 21 сентября. Также, до 7 мая включительно билеты можно сдать. 

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