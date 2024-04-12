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Балет

В Маяковке расскажут о балете все (и даже больше!) — в рамках цикла лекций о сценическом искусстве

За три встречи исследователь Богдан Королек и критик Павел Гершензон обещают посвятить во все аспекты танца от «А» до «Я».

tsentralnaya-events.timepad.ru / Библиотека имени Маяковского

13 апреля цикл открывается лекцией «История балета — история чего?», в рамках которой Богдан Королек расскажет о различии в научной рецепции в современной теории балета и традиционной — известно, что последний значимый универсальный трактат на русском языке был выпущен еще в прошлом веке и располагал энциклопедическими справками.

Павел Гершезон, с другой стороны, будет делать акцент на персоналиях — в контексте «Вокруг Баланчина: пути современного балета» 14 апреля балетный критик разберет личность создателя неоклассического балета, воспитанника Мариинского театра и артиста Русского балета маэстро Дягилева. Встреча осветит также взаимоотношение хореографа со временем и историей, причины коммерческого успеха театра New York City Ballet, смешение русской императорской и американской культур.

tsentralnaya-events.timepad.ru / Библиотека имени Маяковского

«История балета — история чего?» завершит цикл 16 апреля. Богдан Королек проведет лекцию о современном балете и представит несколько контемпрорари постановок, созданных по всему миру за последние 20 лет, на обсуждение. 

Все лекции пройдут Медиахолле Библиотеки имени Маяковского на набережной реки Фонтанки, 44.

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