13 апреля цикл открывается лекцией «История балета — история чего?», в рамках которой Богдан Королек расскажет о различии в научной рецепции в современной теории балета и традиционной — известно, что последний значимый универсальный трактат на русском языке был выпущен еще в прошлом веке и располагал энциклопедическими справками.

Павел Гершезон, с другой стороны, будет делать акцент на персоналиях — в контексте «Вокруг Баланчина: пути современного балета» 14 апреля балетный критик разберет личность создателя неоклассического балета, воспитанника Мариинского театра и артиста Русского балета маэстро Дягилева. Встреча осветит также взаимоотношение хореографа со временем и историей, причины коммерческого успеха театра New York City Ballet, смешение русской императорской и американской культур.