25 апреля фестиваль откроется в Екатерининском собрании постановкой хореографа Рустама Нерустама «Вода из лужи», исполнить которую предстоит артистке Адэлине Алчиновой. Танец описывают как «безудержный вихрь», который приводится к порядку и гармонии. Вода из лужи — ребячество и неряшливость, которые взрослым доступны только наполовину.

Поигрались как дети? Пора накинуть звериную шкуру — «Чтобы остаться» Марины Ижецкой в исполнении труппы «ТанцПространства» города Киров представят взгляд на коллективность и поиск себя через Другого.

Завершится вечер выступлением, подготовленным венгерским постановщиком Лорандом Закаром и театром современного танца «Каннон Данс». «Бар.Око» — это спектакль-памфлет о перепутьи двух эпох: барочной изысканности и куртуазности и современного нервного излома. Под барочную музыку в каркасных юбках, надетых на платье, сегодняшняя «золотая молодежь» проводит время в баре — буйно, шумно, импозантно, красиво, но пусто.