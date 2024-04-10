История фестиваля началась с 1990-ого года во время создания Театра танца Саши Кукина — тогда проект проводился лишь раз в пятилетие. Сегодня интерес к современному танцу значительно вырос, и теперь перформеры и танцоры могут заявить о себе в профессиональной сфере ежегодно.
Чтобы остаться
Название проекта связано не с периодичностью проведения, как могло показаться, но символично перекликается с «памятью места» ДК Первой Пятилетки, где в 1997 году был размещен театр современного танца и школа-студия «Каннон Данс». Через три года там возникла первая в стране площадка современного танца «Альтернативная сцена С'Танцiя». В этом году ожидаем постановки от топовых петербургских хореографов: Владимира Варнавы, Ивана Белозерцева, Таи Савиной, Виктории Арчая и многих других. Фестиваль пройдет с 25 по 30 апреля на трех площадках: в Екатерининском собрании, «BlackBoxTheatre» и на Новой сцене.
25 апреля фестиваль откроется в Екатерининском собрании постановкой хореографа Рустама Нерустама «Вода из лужи», исполнить которую предстоит артистке Адэлине Алчиновой. Танец описывают как «безудержный вихрь», который приводится к порядку и гармонии. Вода из лужи — ребячество и неряшливость, которые взрослым доступны только наполовину.
Поигрались как дети? Пора накинуть звериную шкуру — «Чтобы остаться» Марины Ижецкой в исполнении труппы «ТанцПространства» города Киров представят взгляд на коллективность и поиск себя через Другого.
Завершится вечер выступлением, подготовленным венгерским постановщиком Лорандом Закаром и театром современного танца «Каннон Данс». «Бар.Око» — это спектакль-памфлет о перепутьи двух эпох: барочной изысканности и куртуазности и современного нервного излома. Под барочную музыку в каркасных юбках, надетых на платье, сегодняшняя «золотая молодежь» проводит время в баре — буйно, шумно, импозантно, красиво, но пусто.
Следующий фестивальный день, 26 апреля, начнется в пространстве Екатерининского собрания с «Бессердечности», вдохновленной философией Ханны Арендт, от хореографа Лилит Акопян и танцовщиков «Каннон Данс».
Владимир Варнава представит программу «Под несваренным рисом» в исполнении Полины Красновой под музыку техно-маэстро Никиты Забелина. «Я мог бы сравниться с великими гуру, что ложки сгибают энергией Ци. Я утихомирил усилием воли дрожание от ногтей до бицы», — отмечает хореограф. Также режиссер поставит «Обезьяну» с танцорами Егором Фоминым и Максимом Петровым — о контроле и дифференцировании реальности.
«pst.hmn» — работа, созданная в рамках программы бакалавриата «Искусство современного танца» Консерватории имени Николая Римского-Корсакова. Под кураторством танц-драматурга Юлии Долговой перформер попробует представить мир, порабощенный плесенью.
День завершится спектаклем «Офелия 4x4. Рекомпозиция», созданным танцевальной компанией «#ist26». Это актуальный сегодняшнему дню перефраз российско-шведского проекта 2006 года.
27 апреля в пространстве «BlackBoxTheatre» Мару Бородинчик представит танцевальный спектакль «маРУСя», в котором закодирована национальная культура.
Вечер продолжится танцевальным стендапом Ивана Белозерцева «Меня нет здесь», поставленного на музыку из плейлиста постановщика и рассказывающего о бытийной рефлексии и пресловутом поиске себя среди неочевидности будущего.
На Новой сцене 30 апреля фестиваль представит «За Современный Танец» режиссера Анастасии Ребкало, отражающий формы манифеста контепрорари: «Принято считать, что говорят в театре, а в танце — нет. Но я в своей практике много работаю со словом! Говорить публично — это очень телесный акт, подразумевающий внимание к своей позе, мышечному тонусу, жестам. Но и текст может быть понят как танец. В данной работе я углубляюсь в свой интерес к телесности говорения
и перформативности контакта со слушателями — и пробую с помощью текста создавать общий, максимально открытый танец, объединяя всех под знамением Современного Танца».
В этот же день состоится премьера танц-спектакля Таи Савиной «Корпускул» в исполнении «Каннон Данс» — на основе японского танца буто создан абстрактный перформанс, направленный мимесис со стороны зрителей.
Елизавета Тарабанова вместе с танцевальной компанией «Полуночники» представит «Междуречье» — спектакль о межличностной коммуникации среди людей разных культур, национальностей и языков.
«0,5 пустоты» Виктории Арчая в исполнении Ульяны Чепуриной покажет хореографическое исследование — провокацию на тему потока бесконечных вопросов и выборов, которые ставит перед нами жизнь.
Завершится фестиваль постановкой хореографа Ксении Семеновой на музыку Романа Степанова о попытке не потерять себя в другом, близких отношениях и трагичности любви — «В зеркале точно себя я не вижу» исполнят Аля и Лена Курбатовы.
Фестиваль «Пятилетка» пройдет с 25 по 30 апреля 2024 года в Екатерининском собрании на набережной Грибоедова, 88-90, в «BlackBoxTheatre» на Казанской улице, 7В, и на Новой сцене Александринского театра на набережной Фонтанки, 49а.
16+
Комментарии (0)