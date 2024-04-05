Юрий Смекалов перестанет выходить на сцену Мариинского театра в регулярном репертуаре

Юрий Смекалов

Специально для «Собака.ru»:

Для меня это честный и логичный шаг, потому что работа артиста балета требует идеальной формы и полной самоотдачи. А сейчас я работаю над развитием многих проектов: это и постановочная работа на сцене Мариинского и в рамках независимого МЭД объединения, и развитие «Театрального урока» — большого имерсивно-образовательного проекта Мариинского театра, у которого есть потенциал стать федеральным, и преподавание в ГИТИСе в качестве мастера курса. Но я буду счастлив выйти на сцену вновь, если у меня будет возможность погрузиться в партию так, чтобы сделать ее безукоризненно для зрителей.