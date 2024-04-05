Юрий Смекалов перестанет выходить на сцену Мариинского театра в регулярном репертуаре

Он обещает не прекращать артистическую карьеру вовсе — оставляет пространство для новых проектов.
Специально для «Собака.ru»:
Для меня это честный и логичный шаг, потому что работа артиста балета требует идеальной формы и полной самоотдачи. А сейчас я работаю над развитием многих проектов: это и постановочная работа на сцене Мариинского и в рамках независимого МЭД объединения, и развитие «Театрального урока» — большого имерсивно-образовательного проекта Мариинского театра, у которого есть потенциал стать федеральным, и преподавание в ГИТИСе в качестве мастера курса. Но я буду счастлив выйти на сцену вновь, если у меня будет возможность погрузиться в партию так, чтобы сделать ее безукоризненно для зрителей.
«Самое главное, что есть в нашей жизни — это исполнение наших мечт. Я благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву, Юрию Валерьевичу Фатееву, всему театру и, конечно, нашим прекрасным артистам за то, что позволили осуществить мою мечту — поставить некую точку. Но это скорее многоточие, потому что точек мы не ставим в театре, мы просто не умеем, не можем жить без театра», — также сказал солист балетной труппы Мариинского театра накануне, после своего бенефиса: он исполнял партию Спартака в одноименном балете Арама Хачатуряна в честь 25-летия на сцене.
Юрий Смекалов — выпускник Академии имени Вагановой, экс-солист Театра балета Бориса Эйфмана, а с 2009 года — Мариинского театра. С 2008-го он также выступает в качестве постановщика, выпустив «Мойдодыр» (2012) в Большом театре, «Медный всадник» (2016) и «Пазита» (2017) в Мариинском, а также «Солярис» (2018) на музыку Бхимы Юнусова, «Три товарища» (2019) и «1234» в «Приюте комедианта». В списке наград Юрия — «Золотая маска», «Золотой софит» и премия международного конкурса хореографов и балетмейстеров под патронажем Всемирного совета танца ЮНЕСКО. В 2014 году Смекалов принимал участие в закрытии XXII зимних Олимпийских игр в Сочи, исполнив роль Дягилева.
Комментарии (0)