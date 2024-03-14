Нинель Петрова стала первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» Лапутина (Борис Фенстер, 1960) и Фригии в «Спартаке» Хачатуряна (Леонид Якобсон, 1956), а также в его хореографической миниатюре «Вечная весна» на музыку Дебюсси. Балерина станцевала множество партий в спектаклях классического репертуара и советской эпохи, но те, кому посчастливилось видеть Нинель Александровну на сцене, особенно отмечают ее Марию в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева, Дездемону в «Отелло» Мачавариани, Панночку в «Тарасе Бульбе» Соловьева-Седого, а также ее исполнение прелюда и Седьмого вальса в балете «Шопениана».

«Нинель Александровна для меня являет собой символ женственности, мягкости, красоты. Я видела много спектаклей в ее исполнении — она всегда была очаровательной. Думающая балерина, не допускающая ничего лишнего на сцене. Ей всегда была присуща интеллигентность в исполнительстве, она была очень нежной, любящей, мягкой Жизелью», — отмечает балетмейстер-репетитор Мариинского театра Габриэла Комлева.