18+
  • Развлечения
  • Балет
  • News
Балет

Мариинский театр посвятит показ балета «Жизель» 100-летию балерины Нинель Петровой

Ученица самой Агриппины Вагановой, Нинель Александровна Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году. Выпускной спектакль Леонид Якобсон ставил специально для нее — балерина исполнила главную партию в его «Ромео и Джульетте» на музыку Чайковского. Сразу после выпуска Нинель Петрова присоединилась к труппе Кировского (ныне Мариинского) театра, на сцене которого блистала до 1968 года. 15 марта балерина отметит свое 100-летие.

Нинель Петрова в образе Жизель. Архив Мариинского театра
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Нинель Петрова в образе Жизель. Архив Мариинского театра

Нинель Петрова стала первой исполнительницей партий Нины в «Маскараде» Лапутина (Борис Фенстер, 1960) и Фригии в «Спартаке» Хачатуряна (Леонид Якобсон, 1956), а также в его хореографической миниатюре «Вечная весна» на музыку Дебюсси. Балерина станцевала множество партий в спектаклях классического репертуара и советской эпохи, но те, кому посчастливилось видеть Нинель Александровну на сцене, особенно отмечают ее Марию в «Бахчисарайском фонтане» Асафьева, Дездемону в «Отелло» Мачавариани, Панночку в «Тарасе Бульбе» Соловьева-Седого, а также ее исполнение прелюда и Седьмого вальса в балете «Шопениана».

«Нинель Александровна для меня являет собой символ женственности, мягкости, красоты. Я видела много спектаклей в ее исполнении — она всегда была очаровательной. Думающая балерина, не допускающая ничего лишнего на сцене. Ей всегда была присуща интеллигентность в исполнительстве, она была очень нежной, любящей, мягкой Жизелью», — отмечает балетмейстер-репетитор Мариинского театра Габриэла Комлева.

Балет «Жизель»
Изображение предоставлено пресс-службой Мариинского театра. Фото Наташи Разиной

Балет «Жизель»

Юбилею танцовщицы будет посвящен показ балета Адана «Жизель», который пройдет 15 марта на исторической сцене Мариинского театра. В главных партиях выйдут Олеся Новикова, Тимур Аскеров, Константин Зверев, Мария Буланова, а также Елена Свинко и Алексей Тимофеев.

6+

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: