Дом Радио и «Полторы комнаты» запускают совместный просветительский цикл «Опыты между»

Цикл встреч откроется 8 февраля лекцией «Побег из тела: танец и поэзия Иосифа Бродского». Вместе с филологом и исследователем наследия поэта Денисом Ахапкиным слушатели рассмотрят темы телесности и танца в сочинениях Нобелевского лауреата «Горение» и «Испанской танцовщице». Следом, 18 февраля, хореограф Алевтина Грунтовская поможет перевести стихотворение «Урания» на пластический язык в рамках танцевального воркшопа.

В марте под руководством Ксении Бурмистровой по итогам практической лаборатории в музее-квартире Иосифа Бродского будут созданы оригинальные перформансы танц-художников. В рамках «Краткой лаборатории синестезии» отобранные опен-коллом участники попробуют найти новые способы соотнесения телесности и пространства, исследовать возможности синестезии поэзии через танец и танца через поэзию. Завершится цикл лекцией-променадом по Дому Радио от исследователей современного танца Германа Строганова и Валентины Луценко.

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