Дом Радио и «Полторы комнаты» запускают совместный просветительский цикл «Опыты между»

Программа из пяти встреч рассчитана на раскрытие эмоциональной связи между зрителем, перформером и поэтом путем целостного, логического и чувственного восприятия.
Фото: Ольга Крамская
«Вопросы о связи поэзии и танца давно стали частью исследовательских процессов, однако, когда речь заходит о современных формах этих видов искусства, исследователям оказывается довольно сложно осмыслить происходящее. Наш эксперимент заключается в том, чтобы в течение пяти встреч постараться соотнести два отчасти мифологизированных явления и исследовать возможность зрительской и авторской синестезии — возможности чувствовать поэзию через танец и танец через поэзию», — отмечает автор программы и куратор просветительского направления о танце в Доме Радио Алевтина Грунтовская.
Фото: Ольга Крамская
Цикл встреч откроется 8 февраля лекцией «Побег из тела: танец и поэзия Иосифа Бродского». Вместе с филологом и исследователем наследия поэта Денисом Ахапкиным слушатели рассмотрят темы телесности и танца в сочинениях Нобелевского лауреата «Горение» и «Испанской танцовщице». Следом, 18 февраля, хореограф Алевтина Грунтовская поможет перевести стихотворение «Урания» на пластический язык в рамках танцевального воркшопа.
В марте под руководством Ксении Бурмистровой по итогам практической лаборатории в музее-квартире Иосифа Бродского будут созданы оригинальные перформансы танц-художников. В рамках «Краткой лаборатории синестезии» отобранные опен-коллом участники попробуют найти новые способы соотнесения телесности и пространства, исследовать возможности синестезии поэзии через танец и танца через поэзию. Завершится цикл лекцией-променадом по Дому Радио от исследователей современного танца Германа Строганова и Валентины Луценко.
16+
Комментарии (0)