Худрук МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко и выпускник академии Максим Севагин ставит для учащихся «Танцы на свадьбе» на музыку Энрике Гранадоса. Во втором отделении академисты представят сюиту из балета «Фея кукол» Йозефа Байера в постановке Николая Цискаридзе.
Класс Николая Цискаридзе: Юлия Котлярова, Ирина Енаева, Вероника Лаврова, Ариадна Егорова, Екатерина Морозова, Веселина Илиева, Дарья Кузнецова, Мая Чобота, Алиса Кутузова, Ева Смиотанко
Вечер балета «Виват, Академия!», который пройдет в московском «Зарядье», посвящен 285-летию со дня основания Академии русского балета имени Вагановой и 50-летию ее ректора — экс-премьера Большого театра Николая Цискаридзе. В программе первое исполнение одноактного балета «Танцы на свадьбе» в постановке Максима Севагина — хореографа, художественного руководителя Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и выпускника Вагановки. Спектакль представляет собой дивертисмент танцевальных номеров на музыку Энрике Гранадоса, объединенных местом действия и событием — свадьбой.
Во втором отделении учащиеся академии представят сюиту из балета «Фея кукол» Йозефа Байера в постановке Николая Цискаридзе. Действие балета происходит в лавке игрушек в Петербурге. Как только хозяин закрывает дверь за последним посетителем, куклы оживают. Самая красивая из них — Фея кукол — приглашает своих друзей Арлекина и Паяца и кукол (Китайскую, Японскую, Французскую и Испанскую) на бал. В Фею кукол влюблены два Пьеро — грустный и веселый. Фея кокетничает и танцует с ними. Однако ночь заканчивается, а вместе с ней исчезает и волшебство.
Об истории балета «Фея кукол»:
Балет на музыку Йозефа Байера, впервые показанный во дворце принца Иоганна Лихтенштейна, пришел в Россию в конце XIX века. Российская премьера спектакля в постановке хореографа И. Мендеса прошла в 1897 году в Большом театре. В Петербурге «Фею кукол» поставили ведущие танцовщики императорской труппы Сергей и Николай Легаты, дебютировавшие в качестве хореографов. Художественным оформлением спектакля занимался Лев Бакст. Премьера спектакля состоялась 7 февраля 1903 года в петербургском Эрмитажном театре, в числе зрителей были сам император Николай II и его приближённые. Спустя девять дней после премьеры — 16 февраля 1903 года — спектакль, снискавший одобрение императора, уже шел на сцене Мариинского театра. «Фея кукол» сохранялась в его репертуаре до 1925 года.
В 1989 году художественный руководитель Ленинградского академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой Константин Сергеев поставил для воспитанников училища собственный вариант «Феи кукол», навеянный воспоминаниями о спектакле братьев Легат.
В 2015 году по инициативе ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе «Фея кукол» обрела новую жизнь. Опираясь на исторические документы и постановку К. М. Сергеева, Николай Максимович создал новую версию балета. До мельчайших деталей были воспроизведены легендарные декорации и костюмы Л. Бакста. В работе над «Феей кукол» принял участие педагогический коллектив лучшей в мире школы классического балета во главе с её руководителем Николаем Цискаридзе.
Вечер балета «Виват, Академия!» пройдет 16 и 17 февраля в концертном зале «Зарядье».
12+
Комментарии (0)