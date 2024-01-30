Академия русского балета имени Вагановой

Об истории балета «Фея кукол»:

Балет на музыку Йозефа Байера, впервые показанный во дворце принца Иоганна Лихтенштейна, пришел в Россию в конце XIX века. Российская премьера спектакля в постановке хореографа И. Мендеса прошла в 1897 году в Большом театре. В Петербурге «Фею кукол» поставили ведущие танцовщики императорской труппы Сергей и Николай Легаты, дебютировавшие в качестве хореографов. Художественным оформлением спектакля занимался Лев Бакст. Премьера спектакля состоялась 7 февраля 1903 года в петербургском Эрмитажном театре, в числе зрителей были сам император Николай II и его приближённые. Спустя девять дней после премьеры — 16 февраля 1903 года — спектакль, снискавший одобрение императора, уже шел на сцене Мариинского театра. «Фея кукол» сохранялась в его репертуаре до 1925 года.

В 1989 году художественный руководитель Ленинградского академического хореографического училища имени А. Я. Вагановой Константин Сергеев поставил для воспитанников училища собственный вариант «Феи кукол», навеянный воспоминаниями о спектакле братьев Легат.

В 2015 году по инициативе ректора Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе «Фея кукол» обрела новую жизнь. Опираясь на исторические документы и постановку К. М. Сергеева, Николай Максимович создал новую версию балета. До мельчайших деталей были воспроизведены легендарные декорации и костюмы Л. Бакста. В работе над «Феей кукол» принял участие педагогический коллектив лучшей в мире школы классического балета во главе с её руководителем Николаем Цискаридзе.