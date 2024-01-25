Действие танцевальной драмы «Шинель М» разворачивается в 1924 году. Режиссер Всеволод М. репетирует свой новый спектакль по гоголевской «Шинели». Он рассматривает историю Акакия Акакиевича через призму личных переживаний, им владеют две страсти: любовь к женщине, изменившей его жизнь, и поиск нового подхода к работе с актерами через биомеханику. Всеволод не согласен с критиками, клеймящими Башмачкина как «маленького человека».

«История Акакия — это драма незрелого героя, столкнувшегося с испытанием первой большой любовью. Но у него не было возможности пережить потерю шинели или полюбить снова. Комбинация музыки, танца и звучащего слова помогает режиссеру раскрыть истинные чувства героя и изменить финал его истории. Чтобы дать Башмачкину и зрителям надежду, что любовь может случиться вновь», — отмечают в МЭД объединении.