Хореограф покажет не просто свое прочтение гоголевского текста, а представит, как ставит его на сцене режиссер Всеволод М. — по сюжету, в 1924 году он репетирует свой новый спектакль, рассматривая историю Акакия Акакиевича через призму личных переживаний.
Действие танцевальной драмы «Шинель М» разворачивается в 1924 году. Режиссер Всеволод М. репетирует свой новый спектакль по гоголевской «Шинели». Он рассматривает историю Акакия Акакиевича через призму личных переживаний, им владеют две страсти: любовь к женщине, изменившей его жизнь, и поиск нового подхода к работе с актерами через биомеханику. Всеволод не согласен с критиками, клеймящими Башмачкина как «маленького человека».
«История Акакия — это драма незрелого героя, столкнувшегося с испытанием первой большой любовью. Но у него не было возможности пережить потерю шинели или полюбить снова. Комбинация музыки, танца и звучащего слова помогает режиссеру раскрыть истинные чувства героя и изменить финал его истории. Чтобы дать Башмачкину и зрителям надежду, что любовь может случиться вновь», — отмечают в МЭД объединении.
Соавтором идеи и сопродюсером постановки выступил Александр Злотников, режиссировал драматические сцены Илья Дель, который также исполнил роль Всеволода М. — вместе с Иваном Батаревым. В роли Акакия Акакиевича в постановке предстанут Виталий Куликов и Виталий Гудков, Шинели — Дарья Ионова и Мария Ширинкина. Музыку к постановке, которую специально для «Шинели М» написал композитор и музыкант Мариинского театра Вартан Гноро, исполнят Гелена Гаскарова, Нина Москвина, Екатерина Травкина, Игорь Ремизов, Тимофей Кашалаба и Владимир Маслов.соавтора идеи и сопродюсера Александра Злотникова и режиссера драматических сцен Ильи Деля.
О постановке «Шинель М»:
Мы хотели посмотреть на Акакия Акакиевича шире рамок «маленького человека» Поиск театральной формы привёл нас к биомеханике Всеволода Мейерхольда, 150-летие которого мы отмечаем в этом году. Его метод вдохновил нас на то, как раскрыть танцевальную театральность героев Гоголя. Этот спектакль дарит надежду. Веру в то, что можно противостоять «ничтожному человеку», воспитанному в каждом из нас непреодолимыми обстоятельствами: положением, социальным давлением. Возможно преодолеть внутреннее оцепенение и идти к мечте. И пример Башмачкина показывает, как важно противостоять страхам и держаться мечты и любви как ориентира, источника силы. И если в мире Гоголя у Акакия Акакиевича нет второго шанса на любовь, то в мире Мейерхольда (в 1924 году) он существует.
Премьерные показы танц-драмы «Шинель М» в постановке режиссера и хореографа Юрия Смекалова пройдут 27 и 28 февраля на Новой сцене Александринского театра.
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