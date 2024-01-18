Галина Грачева и Иван Сачков поставили «Проявленность» — размышление на тему скрытых процессов в каждом из нас, где альтернативные жизни встречаются со «здесь и сейчас». Через медитативную форму, замедление и погружение во время авторы соприкасаются с настоящим моментом. Будучи наедине со своим телом и мыслями, они прослеживают путь от сомнения к осознанию: профессиональный опыт способен освободить от оков вечной погони за ускользающем временем и вернуть чувство равновесия.

«В книге Рёко Секигути «Нагори. Тоска по уходящему сезону» есть фраза: "...наша жизнь движется в одном направлении, клонясь к неизбежному закату. Временность, которая суждена человеческому телу, только усиливает наше внимание к смене сезонов, к этому циклу возрождения и обновления". Мы танцовщики, и наш главный инструмент — это тело, а ресурс — время. Мы постоянно замкнуты в рамках развития этого инструмента, и, совершенствуясь, он изнашивается. Замкнутый круг, где время одновременно работает и на нас, и против нас», — говорят хореографы.