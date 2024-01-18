В течение двух дней современный танец будет разговаривать со зрителем через тонкую грань, отделяющую танец от слова и мысли. Авторы и они же исполнители выбрали движение в качестве инструмента коммуникации, а не обособленности. «Два самобытных высказывания, наполненных духом, нашей уязвимостью, силой, негативом, юмором и добротой — всем, что стоит за танцем!» — говорят о постановках на Новой сцене.
«Проявленность»
Галина Грачева и Иван Сачков поставили «Проявленность» — размышление на тему скрытых процессов в каждом из нас, где альтернативные жизни встречаются со «здесь и сейчас». Через медитативную форму, замедление и погружение во время авторы соприкасаются с настоящим моментом. Будучи наедине со своим телом и мыслями, они прослеживают путь от сомнения к осознанию: профессиональный опыт способен освободить от оков вечной погони за ускользающем временем и вернуть чувство равновесия.
«В книге Рёко Секигути «Нагори. Тоска по уходящему сезону» есть фраза: "...наша жизнь движется в одном направлении, клонясь к неизбежному закату. Временность, которая суждена человеческому телу, только усиливает наше внимание к смене сезонов, к этому циклу возрождения и обновления". Мы танцовщики, и наш главный инструмент — это тело, а ресурс — время. Мы постоянно замкнуты в рамках развития этого инструмента, и, совершенствуясь, он изнашивается. Замкнутый круг, где время одновременно работает и на нас, и против нас», — говорят хореографы.
«Stay solo»
Елена Чурилова и Ольга Васильева создали дуэт с противоречащим форме названием «Stay solo». Постановка говорит о том, как исполнять главное соло своей собственной жизни, и является почти лозунгом, призывом, манифестацией, но, на самом деле, предложение замедлиться. «Век всезнания и открытости до пределов, которых нет, изобрел человека массы, в то время как сам индивид забыл, каково это — ошибаться самому и нести за это ответственность. "Stay solo" — не ответ на это утверждение, в этом словосочетании вшиты память, ностальгия, подражание и имитация, индивидуальное и сопричастность, поиск красоты, жажда жизни, страх одиночества и многое-многое другое», — отмечают авторы постановки.
Вечера дуэтов «Помимо танцев» пройдут 27 и 28 января на Новой сцене Александринского театра.
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