Идеи проектов, выбранные командой фестиваля для программы текущего сезона, созвучны тенденциям развития российского современного танца — авторы ищут экзистенциальные смыслы танца, перепрошивают действительность и предлагают зрителю вместе с ними пройти перерождение. «В кризисное для современного театра время танц-художники Илья Манылов и Элина Кавалерова, аккумулируя энергию тела, направляют ее в создание искусственного мира», — отмечают в команде Context.
Фестиваль современной хореографии Context, основанный прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой в 2013 году, каждый сезон поддерживает традицию поиска и привлечения и новых имен. В этом году фестиваль вновь объявил опен-колл для хореографов, желающих реализовать свое художественное высказывание с профессиональной командой фестиваля. Из 95 заявок были отобраны эскизы двух авторов.
Музыкальная составляющая всех проектов Context в этом году занимает центральное место — наравне с хореографией. Илья Манылов в своей работе «О дивный новый мир» продолжает сотворчество с композитором Михаилом Мясоедовым, начатое в проекте «Послание». Элина Кавалерова впервые работает с молодым композитором и саунд-дизайнером Симоной Маркевич, который написал музыку к ее постановке Papier Mache.
О постановках-участниках «Вечера премьер» в 2023 году:
Papier Mache Элины Кавалеровой — это в прямом смысле рукотворное создание искусственной формы. Человек в современном мире, словно художественный материал, может принимать «нужную форму», становиться гибким. Тело сегодняшнего дня, как объект коммуникации, задает вопросы: что сегодня значит «создавать, влиять и видоизменять». Элина Кавалерова ищет язык тела полный поэзии, метафор и ассоциаций.
Илья Манылов в своей работе «О дивный новый мир» пробует зафиксировать изменения, словно определяя новую концепцию самой жизни, возможно иллюзорной. Переход от прошлого состояния движения и мышления к «другому я». Автор создает хореографию эмпирическим путём, предлагая танцовщикам нащупать паттерны как личного прошлого, так и массовой культуры.
«Вечер премьер» фестиваля современной хореографии Context пройдет 17 ноября на Новой сцене Александринского театра.
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