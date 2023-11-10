Фестиваль современной хореографии Context, основанный прима-балериной Мариинского театра Дианой Вишневой в 2013 году, каждый сезон поддерживает традицию поиска и привлечения и новых имен. В этом году фестиваль вновь объявил опен-колл для хореографов, желающих реализовать свое художественное высказывание с профессиональной командой фестиваля. Из 95 заявок были отобраны эскизы двух авторов.

Музыкальная составляющая всех проектов Context в этом году занимает центральное место — наравне с хореографией. Илья Манылов в своей работе «О дивный новый мир» продолжает сотворчество с композитором Михаилом Мясоедовым, начатое в проекте «Послание». Элина Кавалерова впервые работает с молодым композитором и саунд-дизайнером Симоной Маркевич, который написал музыку к ее постановке Papier Mache.