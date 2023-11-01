1 ноября Театр имени Станиславского и Немировича-Данченко проведет трансляцию открытой репетиции балета «Каменный цветок», Бурятский театр оперы и балета покажет гала-концерт «Байкальского танцевального фестиваля», а Dance Open — запись гала фестиваля 2021 года.

2 ноября артисты Театра балета имени Леонида Якобсона выступят с балетом «Жизель», музей-заповедник «Петергоф» покажет гала-концерт «Дягилев-гала», а Context. Diana Vishneva — балет Александра Глазунова «Раймонда» в хореографии Мариуса Петипа. В числе событий второго дня — онлайн-экскурсия по Музею-квартире Майи Плисецкой, творческая встреча с Илзе Лиепой от Open Art и интервью с руководителем балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдаром Алиевым.

3 ноября, в завершающий день программы, Академия танца Бориса Эйфмана подарит «Подарок любимому городу» на платформе Leo Classics, лекторий Dостоевский расскажет об «Антрепренёре Сергее Дягилеве», а международный фестиваль современного танца OPEN LOOK отметит свое 25-летие.

Полную программу «Дней балета» можно посмотреть по ссылке.

«Сейчас, когда отечественный балет переживает свой ренессанс, нам крайне важно поддерживать и аккумулировать инициативы наших культурных институций. Масштабный флешмоб — это дань уважения не только классике, но и современным произведениям и артистам. Уверена, что с каждым годом масштабы акции будут расти», — отметила Директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.