В Петергофе пройдет опен-эйр фестиваль с балетными спектаклями и симфоническим оркестром

Площадкой для его проведения станет каскад «Шахматная гора» в Нижнем парке — здесь пройдут спектакли и концерты, а в самом музее-заповеднике и Петербурге — лекции и экскурсии.
Программа фестиваля «Парадные спектакли Петергофа» откроется 5 августа «Шедеврами балетной музыки» — в исполнении симфонического оркестра IP Orchestra под управлением Игоря Пономаренко прозвучат произведения, знакомые по знаковым балетам русских и зарубежных композиторов. Вечером на сцене в Нижнем парке пройдет гала-концерт «Дягилев-гала» при участии Илзе Лиепа, прима-балерины Надежды Батоевой, первых солистов Мариинского театра Александра Сергеева, Константина Звереав, Евгения Коновалова, Рената Шакирова и балерины Дарьи Павленко, солистов Большого театра Маргариты Шрайнер и Дениса Захарова, а также ведущих исполнителей театра «Урал Опера Балет» Елены Воробьевой и Михаила Хушутина.
6 июля в рамках фестиваля покажут одноактный балет «Дивертисмент короля» на музыку французского композитора Жана-Филиппа Рамо в постановке хореографа Максима Петрова, партии в котором исполнят ведущие солисты Мариинского театра. Второй день фестиваля завершит двухактный «фантастический балет» «Жизель» Адана в хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Участие в балете примут премьеры Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, заслуженная артистка России Эрика Микиртичева и Денис Дмитриев, а также артисты театра Санкт-Петербургский классический балет.
Культурно-просветительская программа стартует за неделю до его проведения и продлится дольше самого фестиваля. 28 июля пройдет пешеходная (и балетная!) экскурсия «Балетный Петербург: блеск и интриги императорского балета», в рамках которой расскажут об истории создания балетной школы, театрах, балетных тайнах дворцов членов императорской фамилии и о балетных предпочтениях русских императоров. Экскурсию проводит Ольга Федорченко — экскурсовод, балетный историк и критик, кандидат искусствоведения, сотрудник Российского института истории искусств. Старт экскурсии — на площади Ломоносова, возле памятника Ломоносову.
29 июля в пространстве «СреДа!» на Конногвардейском бульваре, 4 музыковед Елена Панова расскажет о композиторах Мариуса Петипа и особенностях подготовки его балетов. 6 августа в Петергофе балетовед Янина Гурова прочитает лекцию «Безумие, коварство и любовь самой романтической «Жизели». 13 августа в пространстве «СреДа!» балетный историк и критик Ольга Федорченко проведет разговор времени, когда Петергоф был центром придворных праздников. На следующий день, 14 августа, здесь же пройдет лекция художника по костюмам и лауреата «Золотой маски» Татьяны Ногиновой — об истории балетного костюма XIX века.
Первый всероссийский опен-эйр фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» пройдет 5-6 августа в музее-заповеднике «Петергоф». Вход — по билетам в Нижний парк. Также все мероприятия будут транслироваться в сообществе музея-заповедника по ссылке.
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