В Петергофе пройдет опен-эйр фестиваль с балетными спектаклями и симфоническим оркестром

Культурно-просветительская программа стартует за неделю до его проведения и продлится дольше самого фестиваля. 28 июля пройдет пешеходная (и балетная!) экскурсия «Балетный Петербург: блеск и интриги императорского балета», в рамках которой расскажут об истории создания балетной школы, театрах, балетных тайнах дворцов членов императорской фамилии и о балетных предпочтениях русских императоров. Экскурсию проводит Ольга Федорченко — экскурсовод, балетный историк и критик, кандидат искусствоведения, сотрудник Российского института истории искусств. Старт экскурсии — на площади Ломоносова, возле памятника Ломоносову.

29 июля в пространстве «СреДа!» на Конногвардейском бульваре, 4 музыковед Елена Панова расскажет о композиторах Мариуса Петипа и особенностях подготовки его балетов. 6 августа в Петергофе балетовед Янина Гурова прочитает лекцию «Безумие, коварство и любовь самой романтической «Жизели». 13 августа в пространстве «СреДа!» балетный историк и критик Ольга Федорченко проведет разговор времени, когда Петергоф был центром придворных праздников. На следующий день, 14 августа, здесь же пройдет лекция художника по костюмам и лауреата «Золотой маски» Татьяны Ногиновой — об истории балетного костюма XIX века.

Первый всероссийский опен-эйр фестиваль «Парадные спектакли Петергофа» пройдет 5-6 августа в музее-заповеднике «Петергоф». Вход — по билетам в Нижний парк. Также все мероприятия будут транслироваться в сообществе музея-заповедника по ссылке.

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